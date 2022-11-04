В школе №27 города Карши пятеро старшеклассников 2 ноября избили учащегося 8 класса на школьном стадионе, говорится в репортаже телеканала Milliy. Родственники пострадавшего мальчика обратились к журналистам для освещения инцидента.

«Четверо его били. Столько человек здесь проходили, ученики ходили, столько они били его — ни один человек не забеспокоился», — говорит тётя пострадавшего мальчика.

Она также рассказала, что живёт неподалеку от школы, и каждый день после трёх дня часов видит, как учащиеся этой школы дерутся и ругаются.

«Директор школы не обращает внимания, никто не занимается их воспитанием. Что это такое вообще?» — спрашивает она.

Классный руководитель мальчика рассказала, что после того, как его избили, он пришёл к ней, и она сразу вызвала «скорую помощь».

«Говорят, что это произошло на стадионе, но следствие прояснит ситуацию. Мы всегда обращаем внимание на то, что происходит в школе. В какой момент это могло произойти, я сама не понимаю. Если бы это было на территории школы, мы бы знали об этом», — рассказывает директор школы в репортаже.

В ходе следствия привлечены пять человек, подозревающихся в избиении мальчика.

Врач Кашкадарьинского отделения Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи сообщил, что пациент поступил к ним 2 ноября. Ему провели лапароскопическую операцию, и сейчас он всё ещё остаётся в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

УВД Кашкадарьинской области сообщило, что ситуация взята на контроль, в настоящее время расследование проводят сотрудники отдела внутренних дел Карши.