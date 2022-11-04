На территорию Узбекистана продолжается выход влажных облачных массивов с Каспийского моря, Туркменистана и Ирана на относительно высоком температурном фоне, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В пятницу наиболее интенсивные дожди пройдут по южным областям Узбекистана и по Ферганской долине. По остальной территории дожди с перерывами пройдут лишь местами.

В субботу по большей части территории дожди сохранятся в ночные и утренние часы, днем ожидается перерыв в осадках. Только по Каракалпакстану и Хорезмской области во второй половине дня пройдут дожди.

В воскресенье дожди опять пройдут по большей части территории страны, по предгорным и горным районам они будут интенсивными, отметили синоптики.

В высокогорьях осадки ожидаются в виде дождя и снега. По северу страны и областям Ферганской долины осадков не ожидается.

Температурный фон в эти дни существенно не изменится. Температура воздуха будет в пределах ночью +5…+10 градусов, днём — +12…+17 градусов.

В ночные и утренние часы местами возможен туман.