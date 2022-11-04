Горный курорт Chinorkent приглашает провести время в кругу семьи, друзей и близких в живописной местности Узбекистана.
Здесь вы можете насладиться горным пейзажем, на смотровой площадке курорта или прокатившись на новых фуникулерах.
Провести уютную семейную трапезу или же организовать романтический ужин на фоне заката и великолепной горной панорамы вам поможет ресторан «Кёшебаши».
Также на территории Chinorkent расположен филиал любимого ресторана турецкой кухни — Ramiz.
Рестораны предлагают большой ассортимент блюд и традиционных десертов, а также есть в наличии детское меню. На территории комплекса имеются две детские площадки. Это способствует более комфортному семейному отдыху.
Chinorkent находится всего в 65 км от Ташкента. Благодаря чему ваше времяпрепровождение не станет изнурительным, а принесет удовольствие и приятные впечатления.
Режим работы: с 10:00 до 22:00
Контактный центр Chinorkent: (+998) 95−100−00−88, (+998) 95−100−00−99.
Телефон для бронирования столиков и получения подробной информации: (+998) 99 466−80−80.
Адрес: Ташкентская область, Ходжикент.
Ориентир: не доезжая комплекса «Бочка».
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