Горный курорт Chinorkent приглашает провести время в кругу семьи, друзей и близких в живописной местности Узбекистана.

Здесь вы можете насладиться горным пейзажем, на смотровой площадке курорта или прокатившись на новых фуникулерах.

Провести уютную семейную трапезу или же организовать романтический ужин на фоне заката и великолепной горной панорамы вам поможет ресторан «Кёшебаши».

Также на территории Chinorkent расположен филиал любимого ресторана турецкой кухни — Ramiz.

Рестораны предлагают большой ассортимент блюд и традиционных десертов, а также есть в наличии детское меню. На территории комплекса имеются две детские площадки. Это способствует более комфортному семейному отдыху.

Chinorkent находится всего в 65 км от Ташкента. Благодаря чему ваше времяпрепровождение не станет изнурительным, а принесет удовольствие и приятные впечатления.

Режим работы: с 10:00 до 22:00

Контактный центр Chinorkent: (+998) 95−100−00−88, (+998) 95−100−00−99.

Телефон для бронирования столиков и получения подробной информации: (+998) 99 466−80−80.

Адрес: Ташкентская область, Ходжикент.

Ориентир: не доезжая комплекса «Бочка».

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