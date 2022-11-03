Алишер Узоков, продюсер проекта The Cover Group, завоевавшего любовь миллионов зрителей, запускает новый музыкальный проект под спонсорством строительной компании Xon Saroy. В настоящее время по всему Узбекистану проходит кастинг среди талантливой молодежи с участием блогеров.
Xon Saroy Music предлагает прекрасную возможность для молодых людей, страстно увлеченных пением и поставивших перед собой цель стать звездой. Кастинги проходят во всех регионах и городах страны.
Прошедшие отбор станут участниками проекта. По окончании проекта победителям будут вручены ценные призы.
Обладатель первого места получит:
- двухrомнатную квартиру от строительной компании Xon Saroy;
- автомобиль;
- денежный приз и долгосрочное сотрудничество с продюсерской компанией Xon Saroy Media.
Обладатели второго и третьего места:
- денежный приз;
- долгосрочное сотрудничество с продюсерской компанией Xon Saroy Media.
На сегодняшний день кастинг прошел на отличном уровне в Республике Каракалпакстан и Бухарской, Хорезмской, Навоийской, Кашкадарьинской областях.
Следующие кастинги пройдут в Сырдарье — 4 ноября, Андижане — 9 ноября, Фергане — с 11 по 13 ноября, Намангане — 15 ноября и Ташкенте — 18, 17, 19 ноября.
Телефон: (+998) 99−490−55−88.
Instagram: @xonsaroymusic
Telegram: t.me/xonsaroymusic
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