Алишер Узоков, продюсер проекта The Cover Group, завоевавшего любовь миллионов зрителей, запускает новый музыкальный проект под спонсорством строительной компании Xon Saroy. В настоящее время по всему Узбекистану проходит кастинг среди талантливой молодежи с участием блогеров.





Xon Saroy Music предлагает прекрасную возможность для молодых людей, страстно увлеченных пением и поставивших перед собой цель стать звездой. Кастинги проходят во всех регионах и городах страны.





Прошедшие отбор станут участниками проекта. По окончании проекта победителям будут вручены ценные призы.

Обладатель первого места получит:

двухrомнатную квартиру от строительной компании Xon Saroy;

автомобиль;

денежный приз и долгосрочное сотрудничество с продюсерской компанией Xon Saroy Media.





Обладатели второго и третьего места:

денежный приз;

долгосрочное сотрудничество с продюсерской компанией Xon Saroy Media.





На сегодняшний день кастинг прошел на отличном уровне в Республике Каракалпакстан и Бухарской, Хорезмской, Навоийской, Кашкадарьинской областях.

Следующие кастинги пройдут в Сырдарье — 4 ноября, Андижане — 9 ноября, Фергане — с 11 по 13 ноября, Намангане — 15 ноября и Ташкенте — 18, 17, 19 ноября.





Телефон: (+998) 99−490−55−88.

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