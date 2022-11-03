31 октября в Вальдорфе (Германия) состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между UzAuto и John Deere Walldorf GmbH & Co. KG — дочерней компанией одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире, обладающей передовыми знаниями, опытом и ноу-хау в области сельхозмашиностроения.

Компания John Deere, образованная в 1837 году, является одной из ведущих по производству и продаже сельскохозяйственной техники. В компании работают более 75 тысяч человек. По итогам 2021 года чистая выручка компании составила 44 млрд долларов, а чистая прибыль — 6 млрд долларов. Компанией большое значение уделяется развитию R&D. Так, в 2021 году соответствующие расходы составили около 2 млрд долларов.

«В рамках подписанного соглашения мы договорились о сотрудничестве в организации сборочного производства и реализации сельхозтехники марки John Deere в Узбекистане, что о делает UzAuto единственным партнером в регионе Центральной Азии по производству техники John Deere», — сказал Рустам Раджабов, руководитель управляющей компании коммерческой техники структуры АО «Узавтосаноат» — Commercial Vehicles Management.





Высокая эффективность управления предприятиями автомобилестроения, а также результативность трансформации кластера сельскохозяйственного машиностроения со стороны UzAuto помогло достичь выгодных для Узбекистана условий сотрудничества.

Стороны пришли к соглашению организовать сборочное производство тракторов модели 6140 В и зерноуборочных комбайнов модели W430, с доведением уровня локализации данных моделей до 25−30%. Кроме того, начиная с 2026 года будет освоено сборочное производство новой модели хлопкоуборочного комбайна John Deere в Узбекистане.

Достигнута договоренность об организации сборочного производства вышеуказанных моделей на производственных мощностях AgroTechClaster, созданных в Чирчике, в связи с чем будут предоставлены эксклюзивные права на использование ноу-хау и товарных знаков для производства компонентов и комплектующих. Продажи, включая импорт, выбранных моделей сельскохозяйственной техники John Deere в Узбекистане будут переданы этому предприятию.

Это позволит кластеру модернизировать производственную площадку для запуска сборочного производства сельскохозяйственной техники John Deere в соответствии с необходимыми стандартами и обеспечит дальнейшую возможность экспорта выбранной продукции за рубеж. Так на первом этапе планируется согласовать экспорт определенных моделей техники местного производства в соседние Туркменистан и Таджикистан.

Для достижения этих целей, а также для налаживания цепочки производства необходимых комплектующих и запасных частей будут привлечены отечественные производители.

Кроме того, привлечение одной из ведущих международных компаний поможет вывести отрасль на новую ступень развития в области инженерно-технического потенциала узбекских специалистов путем организации дуального образования на базе производства, а также обмена опытом с зарубежными специалистами.

В этих целях John Deere при поддержке своего официального дилера ООО «Ландтех» создаст учебно-образовательный «Центр передового опыта и компетенций» в Узбекистане для обучения местных специалистов и клиентов, а также предоставит полный спектр послепродажного обслуживания и обеспечит поставку необходимых запасных частей.

В целях дальнейшего стимулирования продаж сельскохозяйственной техники John Deere в Узбекистане также планируется привлечение финансовых инструментов от John Deere Financial.

Постановлением президента Узбекистана от 11 ноября 2021 года №ПП-7 предусмотрено субсидирование следующих затрат потребителей при приобретении сельскохозяйственной техники отечественных производителей:

15% стоимости сельскохозяйственной техники;

процентные расходы, превышающих 10 процентных пунктов при закупке сельскохозяйственной техники на основе условий кредита или лизинга.

Кроме того, стороны договорились о том, что исходя из существующего и сезонного спроса на местном рынке John Deere будет импортировать другие модели техники на особых условиях.

Достигнутые договоренности помогут наладить производство и реализацию сельскохозяйственной техники высокого качества, а также максимально повысить качество обслуживания клиентов благодаря доступу к цифровым сервисам, технической поддержке 24/7 и запасным частям через существующую и развитую дилерскую сервисную структуру John Deere.

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