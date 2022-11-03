Заместитель командующего сухопутных войск Центрального командования США Вендул Хаглер передал 50 лёгких тактических боевых машин Polaris MRZR силам специальных операций Министерства обороны Узбекистана, сообщила пресс-служба посольства Соединённых Штатов.

Техника была предоставлена в рамках программы «Наращивание потенциала партнёров», финансируемой Министерством обороны США. Автомобили оцениваются в 2,8 млн долларов и представляют собой часть американской оборонной продукции, предоставленной Узбекистану на безвозмездной основе.

«Передача этой техники является лишь одной из форм содействия, которую Соединённые Штаты предлагают Узбекистану, чтобы внести вклад в защиту Узбекистаном своего национального суверенитета и территориальной целостности. США надеются на развитие нашего партнёрства, которое значительно продвинулось за последний 31 год», — отметил Вендул Хаглер.

Программа «Наращивание потенциала партнёров» служит для построения партнёрских отношений США с иностранными государствами, предоставляя военную подготовку и обучение по вопросам техники для повышения потенциала стран-партнёров в рамках каждого из географических боевых командований США, говорится в сообщении посольства.