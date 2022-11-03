К 105-летию выдающегося государственного деятеля Шарафа Рашидова в Ташкентском доме фотографии открылась выставка «Шараф Рашидов: политик и дипломат». Её организаторы — ННО «Международный общественный фонд имени Шарафа Рашидова» и Академия художеств Узбекистана — включили в экспозицию 78 архивных снимков, которые отражают внешнеполитическую деятельность Первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР в период с 1950 по 1983 годы. В фокусе — официальные визиты в страны Азии, Африки и Латинской Америки, встречи с первыми лицами в аэропортах, рабочих кабинетах и простыми людьми на улицах городов.





В церемонии открытия выставки приняли участие дочь дипломата Гульнара Рашидова, которая является членом Попечительского совета фонда имени Шарафа Рашидова, и его внучка Севара Рашидова. Мероприятие посетил бывший глава министерства иностранных дел, заместитель секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности Абдулазиз Камилов.





Открывает выставку серия фотографий, датированных 1955 годом. На них запечатлён первый зарубежный визит Шарафа Рашидова в составе делегации Верховного Совета СССР во главе с членом Президиума Верховного Совета СССР Никитой Хрущёвым и председателем Совета Министров СССР Николаем Булганиным в страны Азии и Дальнего Востока. Делегация посетила Афганистан, Бирму и Индию. Последняя произвела большое впечатление на поэта и писателя Шарафа Рашидова. Находясь в стране в ходе визита, он начал работу над повестью «Кашмирская песня», которую завершил по возвращении на родину.

Знаменательным для политика стал 1956 год. В составе делегации Верховного Совета СССР во главе с заместителем председателя Совета Министров СССР Анастасом Микояном Шараф Рашидов принял участие в историческом визите в азиатском направлении и за две недели посетил шесть стран: Пакистан, Индию, Бирму, Вьетнам, Китай и Монголию. Отмечается, что Шараф Рашидович выступил в качестве полномочного представителя не только Узбекистана, но и СССР в целом.

«Представленные фотографии — мгновения жизни Шарафа Рашидова как политика и дипломата. Он посещал разные страны, в основном азиатского направления, и за каждым эпизодом его жизни стоит какая-то драматургия. Говорю это как историк, потому что изучаю события с точки зрения того, как развивалась в них определённая интрига», — сказал на открытии Фёдор Раззаков, писатель и историк, старший аналитик Института системно-стратегического анализа (Россия).

В качестве примера он привёл фотографии с руководителем Кубы Фиделем Кастро.

«Рашидов и Кастро подружились во время Карибского кризиса. Кубинский лидер впервые приехал в СССР в мае 1963-го. Праздничные даты — с 8-го по 10-е — он провёл в Узбекистане, хотя Хрущёв предлагал ему встретить День Победы в Кремле вместе со всем советским руководством. Кастро знал, что Рашидов — фронтовик, и предпочёл поехать к нему», — рассказал Фёдор Раззаков.

На выставке можно увидеть, как проходили встречи Шарафа Рашидова с королём Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви в Ташкенте (1957 год), президентом Египта Гамалем Абдель Насером (1958 год), руководителем Вьетнама Хо Ши Мином (1959 год), первым президентом Мозамбика Самора Мойзеш Машелом (1981 год).

«Американский социолог и политолог Баррингтон Мур писал о том, что Шараф Рашидов был не просто главой компартии УзССР в течение 20 лет, а в очень непростых условиях того времени воспринимался западным миром как представитель новой формации советской дипломатии», — отметил доцент, кандидат политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии Улугбек Хасанов.

Рашидова фотографировали не только с политическими лидерами, но и в компании монгольских борцов — в 1957-м он посетил Монголию в составе партийно-правительственной делегации СССР; писателей — в 1958 году Ташкент принимал конференцию писателей стран Азии и Африки.

Шараф Рашидович был инициатором проведения в столице УзССР Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки. В экспозиции представлены снимки с пятого форума, который прошёл в 1978 году.

Закрывают фотовыставку снимки 1983 года, сделанные в Эфиопии. С африканской страной, которую активно поддерживал Советский Союз, связан последний официальный визит Рашидова за рубеж. В ходе визита делегация приняла участие в церемонии празднования девятой годовщины эфиопской революции, провела переговоры с военно-административным советом страны и открыла первый в Африке памятник Ленину в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

«На выставке мы представляем итог работы фонда за неполных три года, которую начали с поисков и сбора архивных материалов, периодики, критических статей, мировых источников, касающихся периода руководства республикой Шарафом Рашидовым», — отметила Гульнара Рашидова.

Ретроспективная экспозиция послужила фоном для презентации двух проектов фонда имени Шарафа Рашидова, созданных при участии российской компании Creative Team: интерактивной карты коллективной памяти и виртуального музея Шарафа Рашидова.

Первая представляет собой карту-схему с тематическими слоями, которые хранят текстовую, статистическую информацию, аудио- и фотоматериалы о жизни и деятельности политика в период с 1950 по 1983 годы. С её помощью можно будет также увидеть, как менялись границы областей и территория Узбекистана.





Виртуальный музей Шарафа Рашидова, по словам внучки Севары Рашидовой, «позволит объединить исторический контент из различных источников для его сохранения и передачи будущим поколениям».

Архитектурный проект и дизайн-концепция музея созданы специально для диджитал — аналогичного здания в офлайне не существует. Интерактивное погружения в историю человека и страны происходит в главном музейном зале и комнатах, каждая из которых отведена под определённую веху жизни политика. 3D-модели в экспозиции созданы по подобию реальных вещей.

Оба проекта находятся в финальной стадии разработки. Представители фонда обещают, что музей и карта будут находиться в открытом доступе.





Фотовыставка «Шараф Рашидов: политик и дипломат» в Ташкентском доме фотографии продлится до 8 ноября. После её планируют показать в Джизаке и Самарканде.