В социальных сетях появились скриншоты сообщений из мессенджера, в которых содержится обращение к классным руководителям одной из школ в Джалакудукском районе Андижанской области. В сообщениях перечисляются вопросы, к ответам на которые должны быть готовы школьники в беседе с хокимом области Шухратбеком Абдурахмановым, и говорится, что ученики должны отвечать «с чувством благодарности».

Помимо хокима области, согласно скриншотам, школу намеревались посетить главы областного управления и районного отдела народного образования, а также хоким района Хикматилло Латипов.

«Учащиеся должны отвечать на вопросы с чувством благодарности. 100% должны изъявить желание учиться в будущем (даже если у них нет такого желания). О семейных проблемах, свете и газе не говорить», — отмечается в инструкции.

Приводятся пять вопросов с ответами о датах принятия герба, флага, гимна и Конституции Узбекистана, а также провозглашения независимости страны.

«Должны быть готовы ответить на подобные вопросы. Завтра до прибытия хокима приедет заведующий и с каждым учащимся старших классов проведёт сессию вопросов и ответов. Глаза учащихся должны горящими и радостными. Страха и стеснения не должно быть. Хоким — отец детей Андижана, его не нужно бояться или стесняться, пусть будут готовы расширенно отвечать на вопросы», — отмечается в сообщениях.

«Прекратите давать нелепые поручения!»

Пресс-секретарь Министерства народного образования Узбекистана Лайло Рустамова, комментируя ситуацию 2 ноября, заявила: «Прекратите давать нелепые поручения!»

«Школа — это место, способствующее осознанию учащегося себя в качестве личности, развитию чувства ответственности за свои действия, способности и желания проявлять человеческое достоинство. Нет сомнений, что насаждением подобных вещей их невозможно воспитать молодыми людьми, которые будут строить будущее Узбекистана. То, что в образовании работают такие люди, очень прискорбно», — отметила она.

«На самом деле ребёнок должен иметь возможность говорить о своих проблемах. Кто знает, вдруг он является жертвой насилия в семье или есть другие волнующие его проблемы. Такими же действиями, предпринимаемыми для того, чтобы показать себя перед руководителями с хорошей стороны, мы своими руками разрушаем своё будущее! Те, кто сегодня требуют от детей такого, пусть не ждут завтра хорошего!» — написала пресс-секретарь.

«Преподавание — непростая профессия, эта профессия — зов сердца. Не требуйте от учителей такого. Уважаемые учителя, пожалуйста, не слушайте таких требований и не ломайте ростки, судьба которых зависит от вас!» — призвала она.

«Если хоким — отец детей Андижана, ребёнок имеет право сообщить отцу о любой проблеме. Если отец не будет слушать ребёнка, его будут слушать чужие люди на улице, а это не приведёт к хорошему. Естественно, хоким именно для этого едет на встречу с молодёжью, не пытайтесь преподнести себя с хорошей стороны таким способом!» — отметила Лайло Рустамова.

Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев, реагируя на сообщения, написал: «Начинаешь думать, не в феодальном ли строе мы. Разве хоким не руководитель, который должен слушать проблемы молодёжи?»

«Необоснованные сообщения»

3 ноября с заявлением выступила пресс-служба хокимията Андижанской области. Она заявила, что хоким Джалакудукского района Хикматилло Латипов регулярно проводит встречи в формате «Хоким и молодёжь», а также открытые диалоги и беседы за круглым столом, чтобы «всесторонне поддержать учащихся и молодёжь и направить их согласно их интересам».

В районе действуют 55 общеобразовательных школ и одна школа «Баркамол авлод», в которых учатся 32,9 тысячи учащихся (16,6 тысячи мальчиков и 16,2 тысячи девочек), отметили в областной администрации.

Пресс-служба назвала появившиеся в социальных сетях сообщения «безосновательными» и заявила, что встреча «Хоким и молодёжь» в районе не планировалась.

«По планируемым мероприятиям, проводимым в формате открытого диалога, даются только рекомендации о соблюдении [молодыми людьми] правил этического поведения и отмечается, что эти мероприятия организуются именно для того, чтобы они свободно выражали своё мнение», — отметили в хокимияте.

Пресс-служба подчеркнула, что хокимият и отдел народного образования района не давали поручений, содержащихся на скриншотах, и попросила все школьные коллективы «заниматься только процессами образования» и «не заниматься обсуждением необоснованных сообщений».