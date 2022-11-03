В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как инспектор ДПС в центре Ташкента разбивает стекло автомобиля Nexia, после чего открывает дверь и вытаскивает водителя из машины. Ситуацию прокомментировала пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, 1 ноября примерно в 17:00 Акбар Х. (2004 года рождения), находясь за рулём Nexia (госномер 01N961CB) без документов, трижды проигнорировал требования инспекторов ДПС остановиться и продолжил движение.

В четвёртый раз, когда инспектор ДПС М. Турдиев подал сигнал остановиться на пересечении улиц Амира Тимура и Шахрисабзской, водитель поехал ещё быстрее. Чтобы преградить путь Nexia, были остановлены другие автомобили.

Поскольку водитель вёл себя подозрительно и отказывался выполнить требования инспектора Д. Ганиева выйти из машины, заблокировав дверь, инспектор разбил окно, открыл дверь и вытащил водителя, объяснили в ГУВД.

По факту инцидента составлен административный протокол по статье 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Автомобиль помещён на штрафстоянку.