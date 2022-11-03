Компания Humans отменила комиссии за переводы с карты на карту — теперь пользователи могут бесплатно переводить деньги. Воспользоваться опцией можно при переводе на карты Uzcard, HUMO и Humans VISA c помощью приложения HUMANS.uz. Humans стала одной из первых компаний на рынке Узбекистана, которая сделала бесплатные переводы доступными для всех клиентов.

«Мы считаем, что наиболее важные для людей сервисы должны быть удобными и бесплатными. Переводы денег родным и близким — второй по популярности сервис нашего супераппа, поэтому мы обнулили ставки за переводы с карты на карту внутри Узбекистана. Теперь переводить деньги на любые карты можно совершенно бесплатно», — отметил директор по дистрибуции Humans Group Игорь Ким.

Команда Humans подготовила подробный гайд по переводам, который поможет получить максимум выгоды с Humans без дополнительных усилий.

Как перевести деньги с карты на карту

В мобильном приложении HUMANS.uz нужно зайти в раздел «Перевести деньги», выбрать банковскую карту, с которой будет осуществляться перевод, ввести номер карты получателя, сумму перевода и нажать «Отправить».

Как переводить деньги без комиссии через HUMANS.uz

Запомнить просто — переводы между картами платежных систем Uzcard, HUMO и Humans VISA через приложение HUMANS.uz — комиссия 0%.

Как привязать банковскую карту Uzcard или HUMO

В мобильном приложении HUMANS.uz можно привязать банковскую карту платежной системы Uzcard или HUMO любого банка Узбекистана. Для этого нужно зайти в раздел «Мои карты» и выбрать опцию «Привязать карту», ввести необходимые данные и пройти аутентификацию. Просто за привязку банковской карты пользователь получает бонус 10 тысяч сумов на свой кешбэк-счет Humans.

Комиссия 0% действует для переводов на любую сумму с банковских карт HUMO, Uzcard или Humans VISA на карты Humans VISA, а также с карт HUMO на HUMO — максимального порога для бесплатных переводов в течение месяца не существует. Для всех остальных переводов при превышении порога 5 млн сумов в месяц — комиссия 0,25% — такие переводы составляют всего 5% от общего объема переводов в приложении HUMANS.uz.

Подробнее об условиях акции можно прочитать по ссылке.

Акция действует до 30 ноября 2022 года.

HUMANS.uz — суперапп, который объединяет финтех-сервис, услуги сотовой связи и маркетплейс. На июнь 2022 было активировано 750 тысяч банковских карт Humans VISA, а число активных пользователей сервисов Humans в Узбекистане превышает 2 млн человек. В настоящий момент в Узбекистане открыто 1134 точки продаж Humans.

Подробности о проекте — на сайте humans.uz.

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