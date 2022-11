3 и 4 ноября в Самарканде проходит второй Экономический форум, направленный на обсуждение целей, перспектив, возможностей и вызовов стратегии развития Нового Узбекистана. В диалоге данного форума участвуют руководители министерств и ведомств страны, а также представители международного бизнеса, авторитетные международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Международная финансовая корпорация, Международный валютный фонд и другие.

Представители АКБ Asia Alliance Bank в рамках данного мероприятия провели ряд встреч с такими зарубежными финансовыми институтами, как Landesbank-Baden Wurttemberg (Германия), Bank of New York Mellon (США), Symbiotics (Швейцария), ICS Financial Systems (Иордания) и Исламская корпорация по развитию частного сектора (Саудовская Аравия). Были достигнуты договоренности об углублении сотрудничества в целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, финансирования инвестиционных проектов, приносящих социально экономическую выгоду, а также содействия и укреплению экспортного потенциала частного отечественного бизнеса.

В частности, между АКБ Asia Alliance Bank, и одной из ведущих банковских групп Австрии Raiffeisen Bank International AG, был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Данное соглашение поможет стимулировать развитие взаимоотношений, перенимать опыт и практические навыки в таких банковских отраслях, как торговое финансирование, развитие международного транзакционного бизнеса, направленного на удовлетворение потребностей клиентов, а также развитие направления Environmental, Social and Governance (ESG). В рамках развивающегося партнерства между банками прорабатывается вопрос сотрудничества в области транзакционного бизнеса и торгового финансирования.





Кроме того, для полного исполнения своих обязательств перед клиентами, а также для бесперебойного развития транзакционного банкинга банком уделяется огромное внимание разнообразию платежных инструментов и широкой корреспондентской сети. В продолжение данной работы, в октябре 2022 года были установлены корреспондентские отношения с одним из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов — Mashreq Bank — и открыт счет в арабских дирхамах.

