Компания Bizning Uylar Development предлагает приобрести помещения F&B для владельцам ресторанов и точек общепита в торговом комплексе Alfraganus. Девелопер рассказал о преимуществах таких помещений.

Новый формат

Alfraganus — это грандиозный по своим масштабам коммерческий проект, в котором учтены предпочтения и желания жителей Ташкента. Это не просто торговый центр, а полноценный ритейл-парк с зонами отдыха, продуманным ландшафтом и дизайном. Уже совсем скоро представители 150 брендов с разных сегментов бизнеса откроют двери для посетителей.

Технические параметры

15 помещений F&B (food and beverage) представлены площадью от 107 до 464 кв.м. Они оснащены необходимыми коммуникациями: вытяжные конструкции, персональные санузлы, водоснабжение и газ. Высота потолков на первых этажах составляет 6 м, а на вторых — 5 м. Это значит, что вы на свое усмотрение можете дополнительно построить второй уровень в помещении.





Бренды, которые выбрали Alfraganus

Точки питания помогают привлечь и удержать посетителей. Уже сейчас проект Alfraganus выбрали такие представители сферы общепита, как: KFC, American Pizza, Ramiz, Billur Bakery и многие другие.

Особенности проекта

Преимуществом для будущих владельцев станет то, что в проекте Alfraganus будет реализовано более шести типов фасадного оформления, что сделает посещение торгового квартала еще более интересным и приятным. Кроме того, проект находится в пяти минутах от центра Ташкента, имеет хорошую транспортную развязку и инфраструктуру.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум.

Сайт: alfraganus.com

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

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