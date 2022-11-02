29 октября в школе конного спорта при Национальной гвардии Узбекистана в Ташкенте прошел чемпионат по выездке — Кубок Uzbekinvest. В соревнованиях приняли участие 25 всадников из более 10 конноспортивных школ Ташкента. К соревнованиям были привлечены европейские, германские породистые лошади ганновер, а также национальное лошади породы карабаир.





В церемонии награждения победителей конкурса приняли участие генеральный директор АО КЭИС «Узбекинвест» Рустам Азимов, председатель Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана Бахром Газиев и директор школы конного спорта подполковник Махмуд Махкамов.

Соревнование Кубок Uzbekinvest среди молодых всадников в Ташкенте служит фактором завоевания будущих побед. Генеральным спонсором мероприятия стал АО КЭИС «Узбекинвест».

Об «Узбекинвест»

АО КЭИС «Узбекинвест» — одна из ведущих страховых компаний на рынке, которая на протяжении последних нескольких лет занимает высокие позиции в рейтинге по сбору страховых премий. В 2022 году подтвердился наивысший рейтинг платежеспособности компании на уровне «uzA++» с прогнозом «стабильный» от рейтингового агентства Ahbor Rating.





АО КЭИС «Узбекинвест» работает по всем 17 классам отрасли общего страхования. Уставной капитал общества составляет 282,2 млрд сумов.

Миссия компании — содействовать развитию страховой отрасли Узбекистан, предоставляя высококачественные страховые услуги по доступным ценам.

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