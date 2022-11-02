Агентство США по международному развитию (USAID) 2 ноября объявило о запуске Фонда поддержки производства и эффективного применения удобрений, сообщила пресс-служба посольства США в Ташкенте.

Средства фонда будут направлены на улучшение и увеличение объемов производства и продаж удобрений в Узбекистане. Фонд поддержит агропредприятия и поможет увеличить доступность продуктов питания.

В рамках этой программы USAID окажет техническую помощь и предоставит инвестиции в новые технологии для производителей удобрений в Узбекистане с целью увеличения производства, улучшения качества и обеспечения роста доли внутреннего и регионального рынков за счет продаж удобрений. USAID также организует тренинги для 5000 фермеров по передовому опыту использования удобрений.

Вновь образованный фонд рассмотрит концептуальные заявки на сумму до 4 млрд сумов, направленные на улучшение и увеличение производства и продаж удобрений.

Особый интерес будут представлять заявки, посвященные улучшению качества и/или увеличению объемов производства гранулированных, растворимых и жидких NPK-удобрений. Фонд также приветствует заявки, направленные на производство органических удобрений.

Срок подачи заявок — 1 декабря 2022 года. USAID предоставило текст объявления и шаблон заявки.

«Мировые цены на удобрения почти удвоились с начала пандемии, что привело к увеличению стоимости продуктов питания. Наличие у фермеров доступа к высококачественным удобрениям и увеличение объемов их производства, позволит обеспечить стабильность цен на продукты питания и одновременно рост сельскохозяйственного сектора», — отметила директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит.

«Посредством данной инициативы USAID поможет производителям удобрений расширить доступ к новым технологиям для увеличения объемов производства и улучшения качества продукции, а также обучить фермеров более эффективному использованию удобрений», — добавила она.

Ранее в этом году USAID объявило о новых обязательствах на сумму 2 млн долларов для обеспечения доступности продуктов питания путем поддержки узбекских фермеров и производителей удобрений. Примерно половина этой суммы будет направлена в новый Фонд поддержки производства и эффективного применения удобрений.

Выделяемые средства являются частью общего финансирования в размере 2,76 млрд долларов, направленных на преодоление глобального продовольственного кризиса, о выделении которых объявил президент США Джо Байден на саммите лидеров «Большой семерки» в июне.

«USAID поддерживает текущие усилия Узбекистана в обеспечении продовольственной безопасности, и поддержит стремления президента [Шавката] Мирзиёева по обеспечению самодостаточности страны», — заявили в USAID.