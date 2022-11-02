Аэропорт Самарканда будет закрыт для приёма авиарейсов по техническим причинам с 00:01 8 ноября по 00:01 12 ноября.

Сообщение об этом появилось в среду в международной системе оповещений для авиаперсонала NОТАМ, сообщает Telegram-канал AviaAlertsUZ.

11 ноября в Самарканде пройдёт саммит Организации тюркских государств. Это будет первый саммит организации, образованной вместо Тюркского совета в ноябре 2021 года.

В преддверии заседания глав государств и правительств стран-участниц организации состоятся заседания министров экономики и иностранных дел.

Членами организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан (с 2019 года). Статус наблюдателей имеют Венгрия и Туркменистан.

Напомним, аэропорт Самарканда закрывался для коммерческих пассажирских и грузовых рейсов с 14 по 16 сентября в связи с проведением в городе саммита Шанхайской организации сотрудничества.