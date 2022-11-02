Заместителем генерального прокурора — военным прокурором Узбекистана назначен Ботир Бахромович Кудратходжаев, сообщило УзА.

Ботир Кудратходжаев с 2014 по 2016 годы был и. о. прокурора, затем — прокурором Сурхандарьинской области. В 2016—2017 годах работал прокурором Ташкента. С 2017 года занимал должность директора Бюро принудительного исполнения.

С 2020 года до последнего назначения работал прокурором Хорезмской области.

Шухрат Шарапович Узаков, ранее занимавший должность замгенпрокурора — военного прокурора, освобождён от должности в связи с переходом на новую работу.