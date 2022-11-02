1 ноября, в первый день продаж нового автомобиля Chevrolet Onix на эту модель было заключено более 28 тысяч контрактов (всего за день — около 30 тысяч), сообщила компания UzAuto Motors.

По данным производителя, это абсолютный рекорд и превышает среднее количество контрактов в обычные дни почти в 30 раз. Это «говорит об очевидном успехе автомобиля Chevrolet Onix» и «ясно показывает… ощутимый рост благосостояния населения и экономического подъёма», говорится в сообщении.

Большая часть, или 61%, контрактов заключено на Onix в топовой комплектации. Около 45% покупателей решили приобрести более одного автомобиля.

В UzAuto Motors отметили, что приложат «максимум усилий для максимального насыщения рынка современными автомобилями, оснащёнными самыми передовыми опциями».