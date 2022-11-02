В Андижанском районе одноимённой области пресечена деятельность незаконной майнинговой фермы, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

В ходе предварительного следствия было установлено, что должностные лица предприятия «I .P.» и другие организовали в махалле «Курама» майнинговую ферму на территории животноводческого хозяйства. Там они самовольно подключили 845 криптоактивных устройств Bitmain к электросети.

В результате этих действий был нанесён ущерб государству на сумму 40,4 млрд сумов.

Возбуждено уголовное дело по статье 185−2 (Нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.