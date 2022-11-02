«Ипак Йули» знает, как бороться с осенней хандрой — хорошим настроением и приятными подарками. А участвуя в выигрышной акции «Призы за покупки», можно получить и то и другое.



Стать участником акции могут держатели всех типов карт Visa, выпущенных в банке «Ипак Йули». Призы будут разыгрываться еженедельно в течение периода акции. По итогам каждой недели при совокупной или разовой оплате от 5 долларов вы сможете попытать свою удачу.

В перечне ценных призов:

iPhone 14 Pro;

наушники AirPods Max;

смарт-часы Watch Series 7;

электросамокат;

наушники AirPods Pro;

умная колонка «Яндекс-станция».

Акция пройдет с 31 октября по 25 декабря.

Важное условие: операции по пополнению и снятию наличности, переводу средств с карты на карту, а также конверсионные операции не являются условием участия.

Если еще нет карты Visa от «Ипак Йули», ее всегда можно открыть в ближайшем отделении банка, а если нет времени — заказать с бесплатной доставкой до указанной локации в Ipak Yo’li Mobile.

С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.

На правах рекламы.