В среду, 2 ноября, в Ташкенте и других регионах Узбекистана весь день шёл ливень. Затопленными оказались многие улицы и дворы, включая те, которые были недавно реконструированы.

Улица Паркентская.

Ситуация рядом с рынками «Ипподром» и (бывшим) «Абу-Сахий».

Подтопленные подземные переходы.

На одном из видео можно увидеть опрокинутый автомобиль, на котором стоит мужчина.

Туннель рядом с бывшим комплексом «Абу-Сахий».

Проезд Генерала Узакова.

В Telegram-канале Tashkent_Land появилось сообщение, где говорится о подтопленном дворе двух домов на квартале «Ц» в Чиланзарском районе (на пересечении улиц Чапаната и Катартал). Жители сообщили, что в рамках программы «Обод махалла» были закопаны арыки и установлены бордюры, из-за чего жильцы домов №3 и №4 «тонут». Из-за подтопления также сложно подойти к детсаду №475.

Хокимият города — о причинах подтоплений

Хокимият Ташкента сообщил, что в эти дни основные силы представителей сферы жилищно-коммунального обслуживания и служб благоустройства сосредоточены на очистке арыков и дренажных систем от скопившегося мусора и открытии водотоков.

«Причина сложившейся ситуации — выброс мусора на дорогах и в арыки, а не в специально предназначенные места. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем просим вас выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места, тем самым внося свой вклад в чистоту и порядок в нашей столице», — говорится в сообщении.

Городская администрация также опубликовала видео, на котором работники ЖКХ и благоустройства очищают арыки от бытовых отходов и просят жителей не бросать мусор в лотки.

Они также отмечают, что в некоторых местах арыки были закопаны и указывают на отсутствие решёток у лотков, из-за чего в них скапливается мусор.

В пресс-службе хокимията «Газете.uz» сообщили, что мусор — не единственная проблема. Администрация на протяжении последних лет постепенно устраняет проблемы, связанные с подтоплением улиц. Решить их сразу сложно, отметили в пресс-службе.

Отсутствие урн и старая дренажно-ирригационная система

После сильного затопления многих районов столицы в мае 2014 года правительство Узбекистана в начале 2015 года признало, что действующая ирригационно-дренажная система, которая формировалась с 1960 года, оказалась «не в состоянии обеспечить рациональный пропуск ливневых стоков». Был утверждён перечень комплексных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с выпадением интенсивных атмосферных осадков, на 2015−2017 годы.

После очередного подтопления улиц в 2019 году были созданы городской и районные штабы во главе с заместителями хокима города и хокимами районов для предупреждения и оперативного устранения последствий наводнений. Хокимият заявлял, что на капитальный ремонт устаревшей системы ирригационно-дренажного хозяйства нужно почти 60 млн долларов.

Тогда хокимият в числе причин указывал незаконные постройки. Городская администрация утверждала, что незаконные нежилые и жилые постройки над ирригационными сетями привели к перекрытию водных путей.

Другой причиной подтопления улиц хокимият также назвал бытовые отходы, которые заполняют лотки. При этом в столице наблюдается острый дефицит урн, а население обслуживается услугами вывоза отходов неравномерно, признавали в администрации.

Бывший заместитель хокима Ташкента по вопросам жилищно-коммунального обслуживания Бахтиёр Рахманкулов в августе 2019 года отмечал, что для устранения недостатков дренажной системы города потребуется не менее двух лет и строительство 16 коллекторов. Он отмечал, что в махаллях, где проводится программа «Обод махалля», ирригационная система меняется полностью. Хокимият также открывает лотки, которые «были закопаны гражданами». Государство ежегодно выделяет «определенную хорошую сумму» для замены ирригационных лотков, говорил он.

В свою очередь, бывший заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Исломбек Бокижонов в сентябре 2021 года указывал на неработающие ирригационные лотки.

«В каком арыке течёт вода? Думаю, на этот вопрос нет ответа ни в одном из 12 районов Ташкента. Говорят, что 65% [арыков] работает, но это не значит, что в них течёт вода. Вы это сами видите», — говорил он.