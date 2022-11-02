В среду, 2 ноября, в Ташкенте и других регионах Узбекистана весь день шёл ливень. Затопленными оказались многие улицы и дворы, включая те, которые были недавно реконструированы.
Улица Паркентская.
Ситуация рядом с рынками «Ипподром» и (бывшим) «Абу-Сахий».
Подтопленные подземные переходы.
На одном из видео можно увидеть опрокинутый автомобиль, на котором стоит мужчина.
Туннель рядом с бывшим комплексом «Абу-Сахий».
Проезд Генерала Узакова.
В Telegram-канале Tashkent_Land появилось сообщение, где говорится о подтопленном дворе двух домов на квартале «Ц» в Чиланзарском районе (на пересечении улиц Чапаната и Катартал). Жители сообщили, что в рамках программы «Обод махалла» были закопаны арыки и установлены бордюры, из-за чего жильцы домов №3 и №4 «тонут». Из-за подтопления также сложно подойти к детсаду №475.
Хокимият города — о причинах подтоплений
Хокимият Ташкента сообщил, что в эти дни основные силы представителей сферы жилищно-коммунального обслуживания и служб благоустройства сосредоточены на очистке арыков и дренажных систем от скопившегося мусора и открытии водотоков.
«Причина сложившейся ситуации — выброс мусора на дорогах и в арыки, а не в специально предназначенные места. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем просим вас выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места, тем самым внося свой вклад в чистоту и порядок в нашей столице», — говорится в сообщении.
Городская администрация также опубликовала видео, на котором работники ЖКХ и благоустройства очищают арыки от бытовых отходов и просят жителей не бросать мусор в лотки.
Они также отмечают, что в некоторых местах арыки были закопаны и указывают на отсутствие решёток у лотков, из-за чего в них скапливается мусор.
В пресс-службе хокимията «Газете.uz» сообщили, что мусор — не единственная проблема. Администрация на протяжении последних лет постепенно устраняет проблемы, связанные с подтоплением улиц. Решить их сразу сложно, отметили в пресс-службе.
Отсутствие урн и старая дренажно-ирригационная система
После сильного затопления многих районов столицы в мае 2014 года правительство Узбекистана в начале 2015 года признало, что действующая ирригационно-дренажная система, которая формировалась с 1960 года, оказалась «не в состоянии обеспечить рациональный пропуск ливневых стоков». Был утверждён перечень комплексных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с выпадением интенсивных атмосферных осадков, на 2015−2017 годы.
После очередного подтопления улиц в 2019 году были созданы городской и районные штабы во главе с заместителями хокима города и хокимами районов для предупреждения и оперативного устранения последствий наводнений. Хокимият заявлял, что на капитальный ремонт устаревшей системы ирригационно-дренажного хозяйства нужно почти 60 млн долларов.
Тогда хокимият в числе причин указывал незаконные постройки. Городская администрация утверждала, что незаконные нежилые и жилые постройки над ирригационными сетями привели к перекрытию водных путей.
Другой причиной подтопления улиц хокимият также назвал бытовые отходы, которые заполняют лотки. При этом в столице наблюдается острый дефицит урн, а население обслуживается услугами вывоза отходов неравномерно, признавали в администрации.
Бывший заместитель хокима Ташкента по вопросам жилищно-коммунального обслуживания Бахтиёр Рахманкулов в августе 2019 года отмечал, что для устранения недостатков дренажной системы города потребуется не менее двух лет и строительство 16 коллекторов. Он отмечал, что в махаллях, где проводится программа «Обод махалля», ирригационная система меняется полностью. Хокимият также открывает лотки, которые «были закопаны гражданами». Государство ежегодно выделяет «определенную хорошую сумму» для замены ирригационных лотков, говорил он.
В свою очередь, бывший заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Исломбек Бокижонов в сентябре 2021 года указывал на неработающие ирригационные лотки.
«В каком арыке течёт вода? Думаю, на этот вопрос нет ответа ни в одном из 12 районов Ташкента. Говорят, что 65% [арыков] работает, но это не значит, что в них течёт вода. Вы это сами видите», — говорил он.
Nox Noxian
Причина не столько в самих бытовых отходах сколько в том, что большинство уборщиков сметают песок и мусор в арыки и лотки. (Всё могут видеть эту картину каждое утро). Делают это по той причине, что их кучки никто после них не собирают. Так, что причина в самом хокимияте, а ещё вернее в неэффективной организации труда Управления по благоустройству.
Наталья Вишенка
Как воде уйти в арык, если путь ей преграждает бордюр?!?!?!
alex kramer
А хокимият хоть раз в жизни признается, что он хотя бы в чем-то виноват? Вокруг всегда все виноваты, только не хокимият. Уже даже смеяться устал. И что самое говорящее, под этой статьёй находится колонка “материалы по теме“, и последняя новость от 16 февраля 2015 года “Ташкент защитят от потопов при ливнях“. За 7 лет так и не нашли в себе силы воли защитить горожан от потопов. Просто позор!
Doniyor Baxtiyor Madatov
А об отсутствии арыков на многих участках ташкентских дорог в хокимияте конечно не знают.
бур бурум
А сколько гофрированных труб и булыжников замурованы в лотки? Какой умник городской ирригатор додумался до этого? И причем здесь мусор? КТО ПЕРСОНАЛЬНО ответствЕН ЗА ЭТО? ЭтО всЕГО ЛИШЬ один денЬ такой дождь! А сколько ещё Будет?
Бахтиёр
Всё да все виноваты, только не Хокимият. Да за это время с 2015 года всё дренажную систему заново можно было сделать.