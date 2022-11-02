Dream City Development предлагает приобрести квартиры в ЖК Boulevard. Жилой комплекс Boulevard — это 110 тысяч кв. м комфортной и красивой жизни на территории международного делового центра Tashkent City. Он находится в пешей доступности от четырех станций метро — «Дружба народов», «Узбекистан», «Пахтакор» и «Алишер Навои». Деловой центр окружен крупными проспектами Ташкента, по которым добраться до любой точки города можно всего за 10−15 минут.





Большое преимущество жилого комплекса в том, что он полностью возведен и завершен. Кроме того, все квартиры с готовыми кадастрами. Покупателям ничего не нужно ждать — достаточно приобрести и заселиться. Площадь квартир — от 55 до 116 кв. м. Однокомнатная небольшая, функциональная двух- или трехкомнатная, просторная и роскошная четырехкомнатная — в Boulevard подберут квартиру индивидуально по вашим предпочтениям.

Каждый дом имеет свой двор, закрытый от проезда автомобилей, с детской площадкой, фонтанами, озелененной территорией и системой пропуска с постом охраны. Это безопасное пространство, спрятанное от суеты города.





В жилом комплексе Boulevard предусмотрен подземный паркинг, где все машины защищены от непогоды. Более 1500 машиномест оснащены современной противопожарной и охранной системами. Дополнительным преимуществом является наличие собственной управляющей компании. Каждый житель сможет ощутить на себе высококлассный и новый уровень обслуживания благодаря профессионалам компании PRO Service Management.

ЖК Boulevard — это квартира мечты в центре Ташкента.

Единый колл-центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: площадь Дружбы народов, пр-т им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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