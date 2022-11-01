TEAM University объявил о начале регистрации на подготовительный курс Pre-Foundation. Онлайн-регистрация доступна по ссылке до 23 января 2023 года.

Pre-Foundation Course

Подготовительный курс Pre-Foundation разработан согласно британским стандартам образования. Основными целями курса являются:

подготовка слушателей к поступлению на бакалавриат;

развитие навыков английского языка и всесторонняя подготовка слушателей к переходу в университетскую жизнь.

Подготовительный курс гарантирует слушателям автоматическое поступление на бакалавриат в ТЕАМ University на 2023−2024 учебный год без прохождения вступительных экзаменов при условии успешного завершения курса.

Длительность подготовительного курса — семь месяцев. Обучение начнется с 1 февраля 2023 года и закончится в августе 2023 года. В неделю будут проходить 2−3 занятия по английскому языку. Преподавать слушателям курса Pre-Foundation будут как и местные, так и иностранные преподаватели, в том числе носители языка из США и Великобритании.





Подготовительный курс Pre-Foundation — намного больше, чем просто курсы английского языка. Слушатели подготовительного курса TEAM получат те же привилегии, что и студенты TEAM. Будут доступны внеклассные мероприятия, такие как гостевые лекции с участием топовых местных и зарубежных экспертов, бизнес-завтраки, стажировки, активная социальная жизнь, а также полный доступ ко всем университетским ресурсам.

Требования для поступления и стоимость

Чтобы стать слушателем подготовительного курса ТЕАМ, кандидатам необходимо:

сдать вступительный экзамен по английскому языку и набрать проходной балл. Стоимость экзамена — 150 тысяч сумов. Экзамен состоит из трех компонентов: письмо, чтение и грамматика. Как альтернатива, можно предоставить сертификат IELTS 5.0;

заполнить регистрационную форму и загрузить необходимые документы.

Стоимость за весь период обучения: 4 950 000 сумов (707 тысяч сумов в месяц).

Оплату можно производить двумя частями.

О TEAM University

TEAM University сотрудничает с британским университетом London South Bank University. LSBU входит в топ-1000 ведущих вузов мира, согласно рейтингу QS World University Rankings.

Университет предлагает пройти первый год обучения на курсе Foundation, окончив который студенты продолжат обучение на одном из трех предпринимательских направлений бакалавриата, аккредитованных London South Bank University:

BA (Hons) — «Международный бизнес»;

BA (Hons) — «Маркетинг»;

BA (Hons) — «Цифровые инновации».

По окончании четырехлетнего образования в TEAM выпускники получат диплом международного образца от London South Bank University.

Места ограничены.

Зарегистрироваться на подготовительный курс TEAM Pre-Foundation можно по ссылке.

TEAM University осуществляет свою деятельность на основании постановления Кабинета министров Узбекистана №241 от 18 апреля 2020 года, а также лицензии № ОТ 0007 от 19 сентября 2020 года государственной инспекции по надзору за качеством образования.

Телефоны: (+998) 71−200−20−60, (+998) 71−202−30−31.

Сайт: teamuni.uz

Telegram-канал: t.me/TEAMuniversityuz

Instagram: @teamuni_uz

На правах рекламы.