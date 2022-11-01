19 и 20 октября в отеле Grand Hyatt в Дубае прошел Future Innovation Summit — одна из крупнейших инновационных конференций и выставок в регионе Mena, призванное объединить одни из ведущих умов мира инноваций.





Мероприятие собрало более 3000 различных участников. Проходившая в рамках саммита выставка была направлена на демонстрацию национальных разработок на международной арене и достижений в области информационных и коммуникационных технологий.

В выставке также принял участие резидент IT Park, компания Tad Industries. Компания Tad Industries — одна из ведущих компаний Узбекистана в области видеоаналитики, созданной на основе технологий искусственного интеллекта, обеспечивает высокую точность и скорость распознавания лиц, силуэтов и действий людей, а также детектирование автомобилей.





Компания продемонстрировала все возможности программного обеспечения FaceIDS.

На правах рекламы.