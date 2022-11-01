В порядке исключения разрешено перевести обучение граждан Узбекистана из вузов Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской и Краснодарской областей России, граничащих с Украиной, в государственные вузы Узбекистана. Об этом сообщил Государственный центр тестирования со ссылкой на решение государственной комиссии.

Перевод будет осуществляться по заявлениям студентов на аналогичные или другие подходящие образовательные направления, расположенные в районе постоянного проживания студентов.

Заявки на перевод обучения принимаются с 1 по 20 ноября 2022 года на сайте Государственного центра тестирования my.dtm.uz. Раздел называется «Перевод обучения из Российской Федерации».

Затем Министерство иностранных дел Узбекистана в срок с 25 ноября по 15 декабря проверит, действительно студенты обучались в заявленном вузе.

Решение о переводе студентов на обучение в Узбекистан будет принимать Министерство высшего и среднего специального образования независимо от ведомственной подчиненности местных вузов.

При этом, если не будет установлено, что граждане фактически обучались в заявленном вузе на территории России, их не переведут на учебу в Узбекистан.

Переведенные студенты в порядке исключения смогут продолжить обучение с того же курса. Разницу в предметах может будет сдать бесплатно в течение 2022−2023 учебного года.

Напомним, в октябре студенты-медики, учащиеся в Курском государственном медицинском университете в России, обратились к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой перевести их в медвузы Узбекистана, поскольку опасались за свою безопасность. Они отметили, что снаряды попадают в близлежащий поселок Тёткино каждый день.

Тогда же издание Daryo писало о студентах-узбекистанцах, которые учились в Белгородском государственном техническом университете. Один из них рассказал, что 13 октября бомба упала на здание примерно в 2,5 км от общежития, где они живут и занимаются, поскольку учебу перевели на дистанционный режим. «Все в панике. Мы не знаем, что делать. Посольство в курсе ситуации. Но пока никаких указаний и помощи не дали», — рассказал студент.

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ, которым в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму вводится «средний уровень реагирования». В это понятие входят: особый режим выезда и въезда, досмотр транспортных средств и ограничения движения, усиление охраны общественного порядка и контроля за стратегическими предприятия.