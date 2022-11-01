Нынешний ноябрь будет незначительно суше и холоднее обычного. Такова предварительная оценка Узгидромета, основанная на климатических данных и прогностических данных мировых центров прогнозов.

Для последнего месяца осени «характерны резкие колебания температуры. Средняя температура ноября обычно на 5−7 градусов Цельсия ниже, чем в октябре. Осадки выпадают чаще, бывают более продолжительными и интенсивными. В ноябре нередки случаи перехода дождя в снег. В горных районах кое-где уже образуется первый снежный покров, хотя чаще всего он бывает неустойчивым», отмечается в обзоре.

В отдельные годы в самые теплые дни ноября температура воздуха повышается до +22…+27 градусов. Однако гораздо чаще в первой половине месяца дневная температура бывает в пределах +13…+18 градусов, а во второй половине — в пределах +8…+13 градусов.

В самые холодные ноябри до середины прошлого века температура воздуха иногда опускалась до −13…−18 и даже ниже, а по северу — до −22…−27. В последние 50 лет таких морозов по территории Узбекистана в ноябре уже не наблюдается. В редкие ночи температура опускается до −5…−7 градусов, по северу — до −14…−16. Только в 2016 и в 2020 годах в последней декаде ноября морозы достигали −9…−12, по северу — −20…−23 градусов.

1 ноября практически по всей территории Узбекистана ожидается сухая и очень тёплая погода с температурой воздуха +17…+20 градусов. Однако уже 2 ноября похолодает, по большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные.

В дальнейшем всю первую неделю ноября по Узбекистану ожидается неустойчивый характер погоды, временами дожди на относительно прохладном температурном фоне — около +12…+15 градусов. А к концу первой декады узбекистанцев ждёт уже более значительное похолодание.

В дальнейшем волны тепла и холода будут сменять друг друга, и температура будет колебаться ночью от +5…+8 до −2…−5, днём — от +15…+18 до +5…+8. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, а в периоды похолоданий — с переходом в снег.