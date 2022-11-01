Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 1 ноября в Ташкенте встретился главой МИД Германии Анналеной Бербок, находящейся с визитом в Узбекистане. По итогам встречи он выступил перед журналистами, его речь публикует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Мы с удовлетворением отметили динамичное развитие узбекско-немецких отношений, которые за последние годы приобрели еще более доверительный и системный характер, в том числе на высшем уровне», — сказал Владимир Норов.

Глава МИД Узбекистана отметил, что только в этом году президенты двух стран Шавкат Мирзиеев и Франк-Вальтер Штайнмайер дважды провели «содержательные и плодотворные телефонные разговоры, в ходе которых были обстоятельно обсуждены состояние и перспективы партнерства».

«Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании диалога на высшем уровне и проработке организации встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем», — заявил Владимир Норов.

Министр также сообщил, что в ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки, в том числе по региональному сотрудничеству в Центральной Азии, обеспечению устойчивого мира и развития в Афганистане и ситуации в Украине.

«Отмечена схожесть позиций и подходов сторон по многим этим вопросам», — добавил министр иностранных дел Узбекистана.

Министры в ходе переговоров также высказались за налаживание диалога между Национальным центром Узбекистана по правам человека и Немецким институтом прав человека. Владимир.Норов пригласил немецких экспертов на Глобальный форум по образованию в области прав человека, запланированный на 5−6 декабря в Ташкенте.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды, в частности в рамках национальной программы «Яшил макон» и инициативы МИД ФРГ «Зеленая Центральная Азия».

Анналена Бербок высоко оценила усилий Узбекистана в борьбе с последствиями Аральского кризиса и выразила готовность изучить возможность реализации экологических и социальных проектов в регионе Приаралья.