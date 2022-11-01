Пандемия коронавируса унесла жизни более 600 медработников Узбекистана. Память о 61 погибшем враче в декабре 2021 года почтили посадкой деревьев на Аллее памяти медиков. Зелёная зона была заложена напротив Парка Победы в Ташкенте. В минувшую субботу организатор проекта, Ассоциация ландшафтного искусства Узбекистана, продолжила акцию высадкой 90 саженцев.





«Когда мы выбирали место для посадки деревьев, эта локация мне понравилась тем, что здесь достаточно оживлённо. Люди любят гулять с детьми и отдыхать в тени деревьев. Парков в Алмазарском районе не так много, поэтому было решено озеленить эту прогулочную зону и исполнить гражданский долг перед ушедшими из жизни врачами и их семьями», — сказала председатель Ассоциации ландшафтного искусства Татьяна Югай.

Посадка деревьев в прогулочной зоне вдоль улицы Сагбан производилась силами волонтёров и службы благоустройства. В их числе — сотрудники сети аптек OXYmed. Отдать честь врачам, погибшим во время пандемии — долг каждого из горожан, считает директор компании Нигора Алиева.

«Когда я узнала, что планируется такое мероприятия, мне захотелось поучаствовать. Мы посадили четыре дерева, сейчас будем досаживать ещё».

Компания выступила одним из спонсоров акции. Невзирая на пасмурную погоду, молодые люди принялись за работу.

«Нас позвали и мы с удовольствием согласились, хоть посадка деревьев — это для нас новый опыт. Нам объяснили, что да как делать, и мы посадили десять деревьев. Можно сказать, стали сегодня чуть-чуть садоводами. Такие мероприятия на самом деле очень сближают и объединяют дух пришедших сюда людей», — делится Анастасия Кан, PR-директор ASKLEPIY Group.





На средства спонсоров были приобретены саженцы трёх- и четырёхлетних чинар, карагачей, ясеней, клёнов, катальп и ленкоранских акаций. По словам Татьяны Югай, для посадки выбрали местные виды, которые не требуют частого полива, устойчивы к засухе и смогут прижиться в новых условиях. Лунки вырыли вдоль асфальтированной дороги, чтобы деревья отбрасывали тень и создавали прохладу. Саженцы привезли из питомника Азизбека Камалджанова, постоянного партнёра в благотворительных акциях Ассоциации ландшафтного искусства Узбекистана.

Часть собранных средств пошла на изготовление новой партии памятных табличек с именами погибших. На каждой имеется QR-код, содержащий в себе информацию о медработнике. По словам Татьяны Югай, родственники и коллеги смогут навещать ушедших из жизни медиков на Аллее памяти. А деревья спустя пять лет превратят это место в зелёный парк с чистым воздухом и прохладой.

«Мы раньше жили здесь и знаем, насколько пыльный и тяжёлый был воздух. Деревья везде вырубают, а сажать их некому, — отметили Юля и Кирилл Нечаевы. — Поэтому важно принимать участие в озеленении города. Каждое посаженное дерево — это вклад в наше будущее, будущее наших детей. Несмотря на дождь и домашние дела, мы выбрались и провели время на свежем воздухе. Взяли с собой дочку, чтобы с детства приучать творить добро».

«Мы участвовали в прошлогодней акции. Как услышали про эту, сразу решили прийти и посадить несколько деревьев. Мы очень любим зелень. Уже три-четыре года сажаем деревья в городе. В этот раз со мной мой дети. Нам удалось сегодня посадить и пересадить одно дерево», — рассказал Нариман Хабиров, пришедший с дочкой Марьям и сыновьями Имраном и Ямином.

Ассоциация ландшафтного искусства планирует высадить около 500 деревьев с именными табличками по всему Ташкенту. Участники акции единогласно призывают жителей сажать деревья и принимать участие в подобных мероприятиях для озеленения города.

«В наших руках сделать город лучше и помочь в спасении экологии, начать можно с одного дерева у себя во дворе», — считает Татьяна Югай.