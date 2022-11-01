В октябре средний уровень цен на потребительском рынке повысился на 1,2%, сообщил Государственный комитет Узбекистана по статистике.

За период с января по октябрь повышение цен в потребительском секторе достигло 9,4% (при среднемесячном значении 0,9%).

В годовом выражении (относительно октября 2021 года) повышение потребительских цен составило 12,2%.

Лидером по росту цен в октябре 2022 года стали услуги, которые в среднем подорожали на 1,5%. Продовольственные товары прибавили в цене на 1,4%, непродовольственные — на 0,9%.

Продовольственные товары в октябре сохранили лидерство по росту цен относительно конца прошлого года (11,5%) при среднемесячном приросте за январь-октябрь 2022 года на 1,1%. Непродовольственные товары за указанный период подорожали на 8,9% при среднемесячном приросте на 0,9%. Прирост цен на платные услуги за январь-октябрь 2022 года достиг 6,4% при среднемесячном значении 0,6%.

Прирост цен на продовольственные товары в годовом выражении достиг 15,9%, обеспечив бесспорное лидерство этой группе товаров. Непродовольственные товары, по сравнению с октябрем 2021 года, стали дороже на 10,7%, услуги — на 7,5%.

Несмотря на то, что лидером по росту цен за месяц в октябре стали услуги, ключевым инфляционным фактором выступил рост цен на продовольственные товары, подчеркнул Госкомстат.

Из основных наблюдаемых продуктов питания (исключая плодоовощную продукцию) лидерами по росту цен со значительным отрывом стали яйца (14,4%). По росту цен относительно конца 2021 года ведущие позиции сохраняют сахар-песок и хлеб из пшеничной муки первого сорта (в 1,5 раза).

Среди других продуктов по росту цен за месяц с ощутимым отрывом лидируют молоко и молочные продукты (4,2%). Далее следуют овощи, клубнеплоды и зернобобовые (1,5%), мясная продукция (1,2%). Однопроцентный рубеж по росту цен за месяц также преодолели зерновые культуры и крупяные изделия (1,1%). Безалкогольные напитки, сахар, кондитерские изделия и десерты подорожали на 0,9%, а минимальный ценовой прирост отмечен на масложировую продукцию, фрукты и орехи (по 0,5%).