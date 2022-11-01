Если раньше карты VISA открывали в основном для поездок за рубеж, то сейчас ситуация на отечественном рынке международных пластиковых карт кардинально поменялась. Картами VISA оплачивают товары и услуги, в том числе и онлайн, а конвертация сделала их не менее актуальными, чем привычные сумовые карты. А еще резкий наплыв релокантов и рост валютных операций — только в июне объем денежных переводов в Узбекистан составил рекордные 2,34 млрд долларов. Отсюда и повышенный интерес к картам VISA.



О том, почему карту VISA стоит оформлять в InfinBANK, рассказала заместитель департамента розничного бизнеса Камола Салихова.

Как обстоят дела со сроками в InfinBANK

При наличии ID-карты или паспорта карту VISA можно оформить в любом филиале или в мобильном приложении InfinBANK. По утвержденной публичной оферте банк обязуется выпустить карточку в течение трех рабочих дней, но чаще всего клиенты получают карты уже через 15−20 минут.

Дороже ли оплаты по карте VISA из-за курса доллара

Валюта специального карточного счета карты VISA — доллар США. Однако клиенты пользуются картой в более 200 странах и регионах мира, при этом деньги на ней автоматически конвертируются в местную валюту по курсу, устанавливаемому платежной системой VISA. Это удобно и освобождает пользователей от привязки к курсу доллара и прочим обстоятельствам.

Какие виды карт VISA есть и появятся в будущем в InfinBANK

Сегодня клиентам InfinBANK доступны карты VISA Classic, VISA Platinum и VISA Virtual. Скоро появится кредитная карта VISA в сумах на базе собственного процессинга, запланирован выпуск карт VISA Infinite.





Почему выгодно открывать карты VISA в InfinBANK

С 1 сентября VISA Classic выпускаются с новым тарифом «Ноль». Его преимущество — отсутствие комиссии при оплате как через терминалы, так и через интернет. Это действительно выгодно.

Какая комиссия взимается при оплате и снятии наличных и как понять, где принимают карту VISA

По новому тарифу «Ноль» комиссия при оплате товаров и услуг — 0%. Снятие наличных средств в банкоматах и отделениях других банков обойдется клиенту в 2% от суммы транзакции (минимум 2$), а вот если снимать деньги в отделениях АKБ InfinBANK — бесплатно.

Эти же условия оплат распространяются и на карты VISA Virtual, выпущенные после 1 сентября. У более ранних карт VISA Classic комиссия при оплате товаров и услуг — 0,50% от суммы транзакции (минимум 0,50$). За снятие наличных средств через банкоматы и отделения других банков взимается 1% от суммы транзакции (минимум 2$), но эта же операция в отделениях АKБ InfinBANK бесплатна. Такие же тарифы работают и для VISA Platinum. Понять, где принимают карты VISA легко — в таких торговых точках и сервисных заведениях есть специальный логотип VISA.

Можно ли использовать карту VISA от InfinBANK для оплаты услуг в интернете

Можно. Для безопасных онлайн-покупок рекомендуется клиентам оформить виртуальную карту VISA Virtual и пополнять ее ровно на сумму, необходимую для оплаты заказа. Так мошенники не получат доступ к деньгам и другим сведениям основной карты. Переводы между картами VISA внутри банка — бесплатные.

Насколько популярны карты VISA от InfinBANK

Спрос на карты VISA в масштабах Узбекистана влияет и на востребованность карт VISA от InfinBANK. С запуском собственного процессинга банк стал свободнее в предложениях клиентам. Сегодня карты VISA от InfinBANK доступны к самостоятельному оформлению с помощью мобильного приложения, клиенты пользуются услугами денежных переводов VISA Direct в более 55 стран мира, управляют услугой 3D Secure и PIN-кодом карты. Эти условия стимулируют интерес к картам VISA от InfinBANK. Не стоит забывать и о действующей акции, по которой обладатели карт VISA, могут выиграть поездку на двоих в Таиланд — она также привлекла много новых клиентов.

Приложение InfinBANK доступно по ссылке.

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