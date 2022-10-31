С 1 ноября автомобильный пункт пропуска «Навои» в Ташкентской области на границе Узбекистана и Казахстана («Капланбек» в Туркестанской области) будет закрыт на срок 19 месяцев в связи с модернизацией на казахстанской стороне. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Ташкентской области.

В августе глава Комитета государственных доходов (КГД) Казахстана Данияр Жаналинов сообщал, что в 2022—2023 годах запланирована модернизация и техническое дооснащение девяти автомобильных (включая «Капланбек»), одного железнодорожного пункта пропуска и Главного диспетчерского управления КГД в Астане.

В результате, по расчётам казахстанской стороны, ожидается увеличение пропускной способности пунктов до 8 раз и сокращение времени их прохождения с 2 часов до 25 минут. Кроме того, будут реализованы меры по автоматизации бизнес-процессов, централизации таможенного контроля и минимизации коррупционных рисков, отмечал он.

Перечень железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Узбекистана доступен на сайте Государственного таможенного комитета.