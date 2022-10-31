Генеральный штаб Вооруженных сил России направил командующим войсками военных округов указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации, сообщило Министерство обороны РФ.

Напомним, частичную мобилизацию объявил президент страны Владимир Путин 21 сентября. Отметим, что в соответствующем указе (его публичных пунктах) сроки завершения мобилизации не уточнялись.

«В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также здания, использовавшиеся для мероприятий мобилизации, теперь будут высвобождены и использоваться по прежнему назначению.

Личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения мобилизации, предписано с 31 октября вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — говорится в сообщении Минобороны.