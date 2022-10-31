В понедельник по территории Узбекистана осадков не ожидается, лишь по областям Ферганской долины местами пройдут дожди, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха днём составит +13…+18 градусов, по югу и пустынной зоне — до +19…+21.

Во вторник, 1 ноября, на север страны начнут выходить влажные облачные массивы, с которыми по Каракалпакстану и к вечеру по Хорезмской области местами пройдут дожди.

По остальной территории Узбекистана ожидается сухая и тёплая погода. Температура воздуха составит ночью +2…+7 градусов, днём — +16…+21, по югу и пустынной зоне — до +23…+25 градусов.

В среду уже вся территория страны будет находится под влиянием влажной воздушной массы. По республике пройдут дожди, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям местами сильные. По северо-западным районам дожди будут небольшими. Ожидается понижение дневной температуры до +12…+17 градусов.

В четверг и пятницу в отдельных районах Узбекистана пройдут дожди. Температура в эти дни составит ночью +5…+10 градусов, днём +12…+17.

31 октября — 2 ноября местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Местами по республике возможен туман.