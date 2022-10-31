Узбекистан завершил оказание технической помощи по восстановлению международного аэропорта Мазари-Шарифа имени Мауланы Джалалуддина Балхи в Афганистане. Церемония, посвященная завершению процесса, состоялась 25 октября. В ней приняли участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, министр транспорта Илхом Махкамов, представители Агентства «Узавиация», Центра «Узаэронавигация», компании Uzbekistan Airports, Узгидромета и других структур, сообщает УзА.

Мы писали, что в ноябре прошлого года Узбекистан по просьбе афганской стороны направил техническую группу из 30 человек, чтобы помочь реконструировать аэропорт. Узбекистанские специалисты вели работы сразу по нескольким направлениям — ремонт аэронавигационного и метеорологического оборудования, реконструкция взлётно-посадочной полосы, а также восстановление энергоснабжения аэропорта.

На мероприятии был подписан документ о вводе в эксплуатацию объектов аэропорта и приёмке оборудования для восстановления его деятельности.

Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов выразил уверенность, что восстановление деятельности аэропорта Мазари-Шарифа будет способствовать экономическому развитию Афганистана.

Заместитель министра иностранных дел временного правительства Афганистана Шер Мохаммад Аббас Станикзай выразил признательность президенту и народу Узбекистана.

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Фото: Носиржон Хайдаров / УзА.