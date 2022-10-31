27 октября в Ташкенте прошла церемония, посвященная официальному старту продаж автомобилей Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max марки Chery, сборка которых происходит на заводе ADM Jizzakh в Узбекистане.

6 июля 2022 года компания Roodell подписала соглашение о сотрудничестве с Сhery Automobile (китайской автомобилестроительной компанией со штаб-квартирой в Уху). Марка Chery широко известна во всем мире и не только продает, но и производит автомобили в нескольких странах за пределами Китая.

Компания Roodell — официальный дистрибьютор бренда Chery в Узбекистане. Roodell — это мультибрендовая компания, которая работает по мировым стандартам.





Двигатели концерна Chery достойны звания топовых. В 1999 с производственной линии сошел первый двигатель Chery собственной разработки. С тех пор «сердце» автомобилей претерпевало постоянные качественные и технологические изменения на пути к совершенству.

Мероприятие прошло в торжественной атмосфере. Руководство представительства Chery в Узбекистане презентовало автомобили и подробно рассказало об их уникальности, а также анонсировало стоимость и условия покупки.

Автомобили можно приобрести как в лизинг, так и в рассрочку при предоставлении минимального пакета документов. При выборе рассрочки интерес компании составит 0%, первоначальный взнос от 25%, а расплатиться можно в течение 36 месяцев. На более долгий срок оплаты — 48 месяцев машину можно приобрести в кредит, внеся первоначально 25% от стоимости автомобиля при 7% годовых.





Стоимость автомобилей:

Tiggo 7 Pro 1,5T + CVT25 Luxury — 299 900 000 сумов;

Tiggo & Pro 1,5T + CVT25 Premium — 331 900 000 сумов;

Tiggo 8 Pro 1,6GDI + 7DCT Luxury — 396 900 000 сумов;

Tiggo 8 Pro 2,0TGDI + 7DCT Premium — 466 900 000 сумов.

Chery также предлагает условия гарантии своих машин, которые ориентированы на клиента и демонстрируют уверенность производителя в качестве своей продукции. Таким образом, гарантия на Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro составляет 5 лет или 150 тысяч км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. При этом гарантия на Tiggo 8 Pro Max составляет 7 лет или 200 тысяч км пробега соответственно.

Tiggo 7 Pro

Автомобиль построен по новой концепции так называемого эстетического дизайна. Это соединение динамики и эстетики в одном флаконе. Первое, что бросается в глаза — это его 3D решетка радиатора, добавляющая энергии, экспрессии и динамики в этот компактный кроссовер. Машина оснащена двигателем объемом 1,5 л с турбонаддувом мощностью 147 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,8 секунд. При этом расход топлива составляет 8,2 л на 100 км пути.





Интерьер автомобиля выполнен с любовью и качеством, а площадь панорамной крыши составляет более одного квадратного метра: она дает возможность насладиться прекрасной погодой и проветрить салон без сквозняка. В систему кругового обзора с камерой 360 градусов помогает просто и легко припарковаться. Подогрев передних сидений, задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал заднего вида обеспечивает отличный обзор и комфорт.

Tiggo 8 Pro

Автомобиль имеет высокий рейтинг безопасности и проходил испытания по методике C-NCAP: один из тестов — фронтальный удар с 40% перекрытием на скорости 64 км/час. Tiggo 8 Pro представлен с семиместным салоном, который можно трансформировать во множество вариаций и легким движением складывать сиденья второго и третьего рядов.

Система контроля слепых зон использует микроволновой радар и предупреждает водителя о возможном столкновении световым или звуковым сигналом. Система работает даже при нулевой скорости. Оцинкованный кузов надежно противостоит коррозии и не требует дополнительной защиты.





Chery Tiggo 8 Pro Max

Длина автомобиля составляет 4,72 м, он оснащен двигателем объемом 2 л мощностью 245 лошадиных сил, способен достигать скорости 100 км/час за 8,4 секунды. При этом расход топлива всего 9 л на 100 км. Эта версия оснащена полным приводом, который с одной стороны обеспечивает минимальный расход топлива при движении по дороге, а с другой стороны — оптимальное сцепление при движении по песку, плохой дороге и даже водным преградам. Интерьер автомобиля также выполнен из качественных материалов, а электронный селектор трансмиссии удобно лежит в руке и помогает легко выбирать режимы движения автомобиля.

Главной доминантой интерьера этого автомобиля является огромная система двух экранов размером по 12 дюймов.

Модели довольно экономичны: рациональный расход топлива обеспечивается благодаря адаптации двигателей под бензин марки АИ-92. Водитель может выбрать спортивный или экономичный режим работы, который сохраняется при следующем запуске двигателя.

На 2022−2024 годы намечено расширение дилерской сети по всему Узбекистану. Планируется открытие 23 дилерских центров в различных регионах Узбекистана. На 2022 год планируется открытие 5 центров в Намангане, Андижане, Фергане, Самарканде и уже действующий ДЦ в Ташкенте.

Автомобили Chery будут представлены в торговых центрах:

Chery Tiggo 7 Pro — Samarkand Darvoza;

Chery Tiggo 8 Pro — Samarkand Darvoza;

Chery Tiggo 8 Pro Max — Compass Mall.

Автосалон Chery работает ежедневно с 9:00 — 19:00. Записаться бесплатно на тест-драйв можно по телефону:(+998) 71−276−55−55 либо с помощью Telegram-бота.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Chery.

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