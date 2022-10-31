Лидер бразильских левых Луис Инасиу «Лула» да Силва с небольшим перевесом победил на выборах в воскресенье действующего президента Жаира Болсонару и в третий раз стал президентом Бразилии, сообщило BBC.

Как объявил Верховный избирательный суд Бразилии, Лула набрал во втором туре 50,85% голосов, Жаир Болсонару — 49,15%.

«Я готов принять на себя управление нашей страной, которая оказалась в очень сложном положении. Но я верю, что с божьей помощью и с помощью людей мы сможем сделать так, чтобы наша страна снова смогла жить по демократическим правилам и в гармонии. Мы можем вернуть мир в семьи, примирить разные позиции и построить ту Бразилию, которая нам всем нужна», — сказал Лула после оглашения итогов выборов.

Жаир Болсонару в первые часы после окончания подсчёта голосов ещё не признал поражение.

Лула, которому в четверг исполнилось 77 лет, занимает особое место в истории Бразилии. Он начал политическую карьеру в качестве лидера профсоюза металлистов в 1970-х и 80-х годах и участвовал в организации массовых забастовок в условиях военной диктатуры.

В 1980 году, воспользовавшись относительной либерализацией режима, он основал Рабочую партию. Через пять лет в стране была восстановлена демократия, и после этого кандидаты от Рабочей партии, включая самого Лулу, выиграли четыре из девяти президентских выборов.

На два президентских срока Лулы, с 2003 по 2010 год, пришёлся мировой сырьевой бум. Бразилия неплохо на нём зарабатывала, и миллионы бразильцев смогли выбраться из нищеты, отмечает BBC.

Затем случился скандал с так называемой операцией «Автомойка», в ходе которой расследовалась коррупция в высших эшелонах власти. Она зацепила десятки политиков и руководителей предприятий в Бразилии и по всей Латинской Америке.

Лула был признан виновным в получении взятки в размере более 1 млн долларов в виде квартиры на берегу моря. Он утверждал, что эта недвижимость ему не принадлежит.

Бывший президент отсидел полтора года в тюрьме. В ноябре 2019 года Верховный суд постановил, что процесс был проведён с нарушением процессуальных норм, и Лула вышел на свободу.

Лула подает себя избирателям как лидера, который восстановит стабильность после четырёх сумбурных лет правления Болсонару. Он обещает решить проблему голода и бездомности. Он поклялся повысить налоги для богатых, увеличить минимальную заработную плату и расширить социальные расходы, чтобы вытащить миллионы людей из нищеты.

Узбекистан и Бразилия установили дипломатические отношения 30 апреля 1993 года. В мае 2009 года Бразилию с официальным визитом посещал первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Он встречался с президентом Лулой да Сильва, между странами было подписано более 10 документов о сотрудничестве в разных сферах.