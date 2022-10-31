Ректор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, доктор филологических наук, профессор Шухрат Сирожиддинов получил премию имени Чингиза Айтматова 2022 года.

Награда была вручена в рамках заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Ташкенте 28 октября, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Премию вручил торага (руководитель) Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Нурланбек Шакиев.

Шухрат Сирожиддинов является крупным учёным в области текстологии и литературоведения, имеет ряд научных работ по узбекской классической литературе, религиоведению и теории перевода. Является автором более 140 научных статей, 16 монографий и учебных пособий.

Премия имени Чингиза Айтматова была учреждена в ноябре 2012 года по предложению Жогорку Кенеша Кыргызстана. Она ежегодно присуждается за заслуги в области культуры, просвещения, вклад в развитие гуманитарных наук, литературы и искусства, изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур, наций и народностей, укрепление мира и дружбы, а также за развитие духовных связей между государствами.