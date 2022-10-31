С 8 ноября по 12 ноября представители агентства Arbat Homes проведут встречи в Узбекистане и расскажут, как приобрести недвижимость в Турции, а также как получить недвижимость для турецкого гражданства.

Какая недвижимость подходит для получения турецкого гражданства

Чтобы получить гражданство в Турции, иностранцу необходимо приобрести недвижимость на сумму от 400 тысяч долларов. Это сумма оценочной стоимости квартиры, которая обычно ниже рыночной.





Для получения гражданства подходит как новая недвижимость от застройщика, так и вторичная, но она должна быть куплена у гражданина Турции. Если в планах — приобрести недвижимость в рассрочку, то первоначальный взнос не должен быть меньше 400 тысяч долларов.

Законом Турции разрешено инвестировать как в один объект недвижимости стоимостью от 400 тысяч долларов, так и приобрести несколько объектов: жилые квартиры, виллы, коммерческие помещения или землю на общую кадастровую общей стоимостью не менее 400 тысяч долларов.

Платеж должен быть осуществлен только напрямую со счета покупателя, который оформлен на его имя, на счет застройщика либо продавца.





Также недвижимость, приобретенную для получения гражданства, нельзя продавать или дарить в течение трех лет с момента покупки.

Arbat Homes — путеводитель в мире недвижимости

Агентство Arbat Homes — это команда специалистов, которая может стать путеводителем в сфере недвижимости Турции. Компания уже 13 лет решает вопросы своих клиентов, подбирая под их запросы как жилые, так и коммерческие помещения, а также земельные участки.





Arbat Homes также является застройщиком — в центре Аланьи и в районе Оба уже построены собственные объекты компании. Сами офисы Arbat Homes расположены в Аланье и Мерсине.

Подробную информацию можно получить в Telegram и WhatsApp по телефону: (+90) 530−442−42−33.

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