С 1 ноября текущего года до 1 сентября 2023 года граждане Узбекистана смогут оформлять регистрацию по месту временного пребывания в Ташкенте и Ташкентской области у (старших) инспекторов профилактики в опорных пунктах органов внутренних дел и правоохранительных пунктах махаллей. Постановление о внедрении временного экспериментального порядка 27 октября издал Кабинет министров Узбекистана.

Регистрация будет производиться через специальные планшеты инспекторов. МВД совместно с Министерством по развитию ИТ и коммуникаций поручено в течение двух месяцев запустить систему регистрации и интегрировать её с системой МВД, обеспечить инспекторов столицы и области планшетами и провести их обучение.

Граждане по своему желанию также могут пройти регистрацию в отделах миграции и оформления гражданства, в центрах государственных услуг или через Единый портал интерактивных государственных услуг (нужна электронно-цифровая подпись).

По итогам эксперимента должны быть подготовлены предложения, основанные на тщательном анализе, о расширении нового порядка на всю страну.

Напомним, с сентября 2020 года был упрощён порядок регистрации по месту постоянного или временного проживания в Ташкенте и Ташкентской области.