Если есть 1 млн сумов и стремление получить максимум выгоды, не расставаясь с деньгами надолго, то в этом может помочь вклад «Проценты с VISA каждый день» от «Капиталбанка». Банк рассказал, в чем его преимущества.

Открыть за пару минут

Открыть вклад можно только в приложении Kapitalbank, а вот в отделение приехать за сумовой картой VISA, на которую каждый день и будут приходить проценты.

АКБ «Капиталбанк» откроет карту бесплатно, причем расплачиваться с ее помощью можно по всей стране и даже за рубежом — в сумах, долларах, евро или любой другой валюте.

Накопить или потратить

Минимальная сумма, необходимая для открытия вклада «Проценты с VISA каждый день» — 1 млн сумов. Это меньше, чем у большинства вкладов, а значит, этот вариант подойдет тем клиентам, кто открывает первый свой вклад. В любой момент сумму вклада можно увеличить, а вместе с ней вырастут и выплаты процентов, которые каждый день будут приходить на счет карты.

Полученные по вкладу проценты можно потратить, а можно положить на счет вклада, тем самым увеличив ежедневные выплаты.

Хранить и зарабатывать

Максимальный срок вклада — 25 месяцев, при этом процентная ставка составляет 21% (ставка рефинансирования плюс 6%). Если деньги понадобятся раньше, можно закрыть вклад раньше, при этом все начисленные проценты останутся у клиента и никаких комиссий платить не нужно. Снять часть вклада также можно, но при этом на счете вклада должно остаться не менее 10 млн сумов.

При этом вклад будет защищен Фондом гарантирования вкладов граждан в банках Республики Узбекистан.

Копить на отпуск или тратить проценты на кофе по пути на работу — с этим могут помочь вклады на выгодных условиях от АКБ «Капиталбанк».

Контакт-центр: (+998) 71−200−15−15.

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