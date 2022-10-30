Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными жертвами в результате трагического происшествия в районе Итхэвон в центре Сеула. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев «выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», говорится в сообщении.

По последним данным, которые приводит The Korea Times, погибшими в результате давки, произошедшей во время празднования Хэллоуина, числятся 153 человека, ранеными — 82.

Из погибших опознаны 140 человек, включая 22 иностранных граждан. Ранее МИД Узбекистана со ссылкой на посольство страны в Сеуле сообщил, что среди погибших есть один гражданин Узбекистана, ещё один узбекистанец госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Посольство Узбекистана решает консульско-правовые и организационные вопросы, связанные с транспортировкой тела погибшего на родину, и поддерживает связь с медицинским учреждением, где находится пострадавший гражданин Узбекистана.

Кроме того, погибли по 4 гражданина Китая и Ирана, 3 — России и по 1 человеку — граждане Казахстана, Австрии, США, Франции, Вьетнама, Шри-Ланки, Австралии, Норвегии и Таиланда.

Трагедия произошла, когда праздновавшие вошли в узкий переулок (шириной 4 метра). Люди, шедшие сзади, не знали, что спереди есть упавшие, и продолжали толкаться вперёд. В результате, как сообщают очевидцы, люди падали как домино. Большинство погибших — молодые люди.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур до 5 ноября. В стране отменены все запланированные праздничные мероприятия и концерты.

«Это действительно ужасно, — сказал президент страны в своём обращении к нации. — Трагедия, которой не должно было случиться, произошла в центре Сеула в разгар Хэллоуина (выходных)… Как президент, ответственный за жизнь и безопасность людей, я чувствую тяжесть на сердце и не могу сдержать свою печаль».

Граждане Узбекистана, находящиеся на территории Южной Кореи, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана в Сеуле: 010−6802−1969, 010−8239−1141 (ассоциация).