В сентябре и октябре Агентство по противодействию коррупции выявило случаи занятия государственными служащими предпринимательской деятельностью. Такие случаи были подтверждены с выездом в Бухарскую, Самаркандскую. Джизакскую, Навоийскую, Сырдарьинскую, Кашкадарьинскую. Наманганскую, Ферганскую и Хорезмскую области, сообщила пресс-служба агентства.

Выяснилось, что в этих областях предпринимательством в качестве руководителя или учредителя предприятия занимались в общей сложности 1378 госслужащих, включая 138 хокимов и их заместителей, 148 управляющих государственных банков и их заместителей а также 1092 помощников хокимов.

Кроме того, агентство сообщает о случаях победы предприятий должностных лиц и их близких родственников в государственных закупках.

В 2021 году и за первую половину 2022 года в Бухарской области из 340 случаев государственных закупок на общую сумму 34,3 млрд сумов в 19 случаях исполнителями госзакупки (бенефициарами) были руководители организаций и их заместители по финансовым вопросам, в 72 случаях — сотрудники бухгалтерии, 24 — заведующие складами и сотрудники по обеспечению, 30 — инженеры и технические инспекторы, 20 — юристы, осуществляющие правовую экспертизу договоров и в других случаях — другие сотрудники.

В Сурхандарье в 155 случаях госзакупок на 16,1 млрд сумов в 67 случаях исполнителями госзакупки (бенефициарами) были главный бухгалтер и экономисты, 60 — заведующие хозяйством или складом, 28 — начальники отделов и другие сотрудники.

К примеру, в госзакупке компании «Служба единого заказчика» хокимията Сурхандарьи в 2021 году на реконструкцию здания школы №6 в Термезе стоимостью 8 млрд сумов было заключено прямое соглашение с ООО, среди учредителей которого был ведущий специалист этой компании.

Кроме того, отмечены случаи аффилированности и конфликтов интересов в заключённых соглашениях в 277 случаях госзакупок на 10,9 млрд сумов в Самаркандской области, в 158 случаях на 8,1 млрд сумов в Ферганской, в 20 случаях на 1,6 млрд сумов в Сырдарьинской, в 66 случаях на 1,1 млрд сумов в Кашкадарьинской, в 14 случаях на 0,3 млн сумов в Навоийской областях.

Агентство внесло представления по устранению и недопущению в будущем подобных случаев, а также обратилось в органы прокуратуры с просьбой дать правовую оценку этим случаям.

Агентство также сообщает детали недавнего случая в Пскентском районе Ташкентской области, о котором писали в социальных сетях. Хоким района Р. Рихсиев 6 сентября победил на торгах на онлайн-аукционе e-auksion по аренде 397,9 га земли на срок 30 лет в Ахангаранском районе этой же области с предложением 999 млрд 999 млн 999 тысяч сумов.

Позже хоким опубликовал заявление по этому поводу, отметив, что он не собирался брать пастбищные земли в аренду, а хотел лично убедиться в том, как работает онлайн-аукцион.

Тем не менее, выяснилось, что 13 сентября была зарегистрирована компания Animals Service, специализированная на сельском хозяйстве, учредителем которой указан Р. Рихсиев. На момент проверки 23 октября он оставался учредителем этого ООО.