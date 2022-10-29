«Не могу представить свою жизнь без полётов»

Через пять лет учёбы я вернулся в Ташкент. С 2006 года работал вторым пилотом на пассажирском самолёте Ан-24, предназначенном для местных авиалиний. Три года летал внутри страны в Термез, Ургенч, Нукус, Карши, Самарканд. Спустя время переучился на самолёт RJ-85, который рассчитан на малые и средние расстояния. Кстати, на таком когда-то летал первый президент по регионам Узбекистана и в соседние страны. Мой первый международный рейс был в Бишкек.



Ан-24 и RJ-85 мы называем «восточной техникой», потому что советская конструкция производилась на восточной части Украины. Для управления «западной техникой», к которой относятся «Боинги» и «Аэробусы», отбираются лучшие пилоты по таким критериям, как знания, опыт, уровень профессионализма. Как говорят в армии, нет солдата, который не мечтает стать генералом, так и у нас — нет пилота, который не хотел бы стать командиром большого самолёта. Это новые возможности: география намного шире, можно совершать трансконтинентальные и длительные перелёты, конструкция самолета более модернизирована.



На большой технике я летал в Россию, Азербайджан, Грузию, Израиль, Турцию, Китай, Южную Корею, Японию. Мой самый любимый и одновременно долгий рейс — это «Ташкент-Нью-Йорк». Полёт занимает 12 часов, в ветреную и снежную погоду может длиться 13 часов.