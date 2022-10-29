Школа Erudite Education уже 15 лет растит поколение образованных, миролюбивых и высоконравственных людей. Сегодняшние дети — это будущее быстроразвивающегося общества. Это граждане мира, свободно говорящие на нескольких языках, обладающие способностями хорошо излагать свои мысли, имеющие широкий круг знаний, ответственные и социально ориентированные. Это люди с ярким воображением, талантом убеждения, умением управлять своими идеями и превращать их в реальность.





Пространство, в котором хочется учиться

В 2022 году школа Erudite Education распахнула двери нового кампуса. Классы, из которых не хочется уходить, современные столовая и актовый зал, спортивные площадки. В школе есть необходимое для получения качественного образования.

«При строительстве нового здания нам было важно сохранить концепцию „занятия и увлечения“. Большую территорию второго этажа мы отвели под актовый зал, где с присущей нам масштабностью мы можем создавать с детьми яркие концерты и спектакли. Территория кампуса вмещает в себя просторную библиотеку, открытые и закрытые спортивные площадки, для занятий разными видами спорта. Просторные холлы и коворкинг зоны позволяют ученикам и учителям школы организовывать разнообразные командные работы за пределами классов.



Мы старались, чтобы новое здание школы было многофункциональным — для занятий и отдыха, а также абсолютно безопасным. Наша школа оборудована системой вентиляции и кондиционирования, что позволяет поддерживать единую приемлемую температуру на всей территории кампуса, не допуская застоя воздуха в аудиториях. Так что наши дети и зимой, и летом дышат в аудиториях свежим воздухом, что очень важно в нашем климате», — рассказала директор школы Erudite Education School Гульбахор Муратова.





Вариативное обучение в старших классах

Еще одним важным новшеством в деятельности Erudite Education School стало предоставление возможности ученикам 10−11 классов выбирать интересующий их профиль для дальнейшего обучения. Старшеклассники могут выбрать:

естественнонаучное направление, где упор идет на углубленное изучение химии и биологии;

техническое направление, где предпочтение отдается погружению в физику и математику;

гуманитарное направление, если ребенок планирует в будущем выбрать творческую профессию.





Это нововведение помогает сузить поиски и сконцентрировать внимание ученика на будущей специализации.

«Рациональный подход к углубленному изучению предметов в последние годы обучения в школе дает возможность нашим выпускникам интенсивно изучать интересующее их направление. Они могут подготовиться к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, используя с умом свое время. Помимо явной практической пользы, это является своего рода и подготовкой к взрослой жизни за стенами школы. Это про то, как научить делать выбор и нести за него ответственность», — добавила Гульбахор Муратова.





Erudite Education School — это флагман частного образования в Узбекистане, который ведет свою деятельность более 15 лет.

Телефон: (+998) 71−235−92−97.

Адрес: Ц-5, ул. Осиё.

Сайт: erudite.uz

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