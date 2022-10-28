Xalq banki предлагает льготный ипотечный кредит Farovon hayot для желающих купить новый дом.
Ипотечный кредит Farovon hayot выдается физическим лицам на приобретение жилья на первичном рынке, а также на строительство и реконструкцию индивидуального жилья.
Условия кредита:
- срок — 20 лет;
- первоначальный взнос — 15%;
- льготный период — шесть месяцев;
- годовая ставка — 17%.
Максимальная сумма кредита:
- на приобретение, строительство и реконструкцию жилья в Каракалпакстане и областях — 327,2 млн сумов;
- на приобретение жилья в Ташкенте — 416,5 млн сумов.
Для получения ипотечного кредита необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт (ID карта) заемщика и созаемщика;
- копия договора купли-продажи;
- уведомление о субсидии, если оно получено.
Важное преимущество — при покупке квартиры в многоквартирных домах не придется дополнительно тратиться на страхование жилья.
Кредит выдается гражданам Узбекистана в возрасте от 18 до 60 лет. Xalq banki предоставляет возможность обрести собственный дом, обновить старый или построить новый по личному дизайну с льготным кредитом Farovon hayot.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 1106, (+998) 71−210−20−02.
Сайт: Xalqbanki.uz
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