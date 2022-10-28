АО «Узавтосаноат», АО UzAuto Motors и АО UzAuto Motors Powertrain стали аккредитованными работодателями и партнерами АССА. Данный статус демонстрирует усилия и инвестиции, вкладываемые компанией в развитие своих специалистов в области финансов, аналитики и учета по МСФО.

В настоящее время на предприятиях структуры «Узавтосаноат» действует программа повышения квалификации финансовых специалистов по международным программам, таким как ACCA, СFA, CFI, CMA, CGMA и CPA. Обучение и сертификация по международным программам проводится за счет компаний с предоставлением сотрудникам оплачиваемых отпусков сроком до девяти дней для подготовки и сдачи экзаменов.

На данный момент около 40 сотрудников отрасли «Узавтосаноат» находятся в процессе обучения и сдачи АССА. Благодаря поддержке руководства отрасли, а также в соответствии с правительственными решениями о дополнительных мерах по переходу на МСФО в компаниях «Узавтосаноат» и UzAuto Motors смогли подготовить соответствующие нормативные документы и получить одобрение для предоставления системного обучения финансовым специалистам.

Полученные знания и компетенции помогут финансовым специалистам грамотно внедрять международные стандарты в области учета и отчетности по МСФО, финансового анализа и контроллинга, а также корпоративного управления, необходимые для экономической устойчивости компании.

Одним из примеров применения полученных навыков является подготовка отделом внедрения МСФО «Узавтосаноат» консолидированной отчетности холдинга за 2019 — 2020 годы, при поддержке ООО Wisdom Advisory, потребовавшей трансформацию со стандартов НСБУ на МСФО отчетов более 40 структурных предприятий отрасли и получения аудиторского заключения от ООО Deloitte & Touche. В то же время отчет за 2021 год готовится внутренними ресурсами, позволив компании избежать значительные расходы на услуги сторонних консультантов. Данный пример может послужить стимулом для организаций инвестировать в развитие сотрудников.

АО UzAuto Motors на пути к переходу ведения бухгалтерского учета на основе МСФО в системе SAP, а так же активно готовится к первичному размещению бумаг на республиканской и международной биржах (IPO).

Статус АССА Approved Employer подтверждает, что АО «Узавтосаноат» понимает важность развития потенциала сотрудников и предоставляет большие возможности для их обучения и профессионального роста. Компания заинтересована в развитии текущих кадров, а так же в привлечении амбициозных и талантливых специалистов, желающих расти в сфере финансов и МСФО.

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