Государственный пакет акций в «Узагроэкспортбанке» может быть передан частной компании без проведения публичного конкурса, выяснила «Газета.uz».

Мы писали, что 23 февраля российский частный «Совкомбанк» выкупил весь государственный пакет акций (100%) в «Узагроэкспортбанке» за 4 млн долларов. Это произошло за день до вторжения России в Украину. Банк победил в публичном конкурсе по приватизации узбекистанского банка. Однако в июне стало известно, что «Совкомбанк» и Агентство по управлению государственными активами Узбекистана (АУГА) начали процесс аннулирования сделки из-за санкций против России.

18 октября финансист Отабек Бакиров сообщил в своём Telegram-канале, что банк снова приватизируется, но в рамках «закрытого» постановления Кабинета министров. По его словам, госдоля в банке продаётся компании, «аффилированной с зарубежной олигархией». На это же указали и другие блогеры. До сегодняшнего дня ни один госорган не прокомментировал сообщения.

По данным «Газеты.uz», госпакет акций по закрытому постановлению правительства (документ имеет гриф «для служебного пользования») планируется передать компании Support Level с условием выполнения инвестиционных обязательств. Возможно, такие обязательства будут связаны с доведением капитала до минимального уровня согласно лицензионным требованиям (100 млрд сумов).





Согласно данным ЕГРПО, эта компания зарегистрирована в августе 2015 года в Ташкенте. Основной вид деятельности — деятельность прочих организаций по работе с персоналом. Примечательно, что по состоянию на 18 октября уставной фонд компании составлял 6 млн сумов, но на 28 октября он вырос до 56 млрд сумов. Руководителем Support Level является Искандер Усманов, единственным учредителем — Олимжон Касымович Шадиев.

Он является заместителем председателя наблюдательного совета крупнейшей компании Узбекистана — Навоийского горно-металлургического комбината. Он также был указан среди аффилированных лиц группы инвестиционных компаний «ИФГ Контитент», работающей на финансовых рынках Казахстана и других стран.

В проспекте выпуска облигаций «Евразийского банка» Олимжон Шадиев был указан аффилированным лицом банка в качестве руководителя компании Izarus Investment B.V. (Люксембург). В документе были указаны и другие члены семьи миллиардера Фаттоха Шадиева, в том числе его брат Касым Шадиев.

На пресс-конференции 27 октября председателя Центрального банка Мамаризо Нурмуратова спросили, изучал ли регулятор соответствие покупателя «Узагроэкспортбанка» установленным требованиям, но он оставил вопрос без ответа.

АУГА при объявлении планов о продаже госпакета акций «Пойтахт банка» и «Узагроэкспортбанка» устанавливало следующие критерии: не менее трёх лет опыта в банковской сфере с показателем ROE (рентабельность собственного капитала) от 10%, подтверждённые компетенции и опыт управления банками, наличие уставного капитала и кредитного рейтинга и множество других требований.

«Газета.uz» не смогла получить комментарий в пресс-службе агентства, а в начальник Департамента по приватизации государственных активов АУГА Жамшид Жураев сообщил, что «не осведомлен о приватизации банков, поскольку он не работает с ними». «Владельцем [госдоли] банков является Министерство финансов (хотя по ЕГРПО владелец — АУГА — ред.)», — отметил он.

В пресс-службе Министерства финансов сообщили, что отвечают только за трансформацию банков, а приватизацией занимается Агентство по управлению госактивами.

В пресс-службе ЦБ на дополнительные вопросы «Газеты.uz» не ответили. По данным источника редакции, регулятор ещё не получал заявку от компании на покупку банка.

Об «Узагроэкспортбанке»

Акционерный коммерческий «Узагроэкспортбанк» был создан постановлением президента Узбекистана от 24 января 2017 года. Цели создания банка — создание благоприятных условий для производителей агропромышленной продукции и населения, финансовая поддержка организаций-экспортёров и развитие потенциала экспорта плодоовощной продукции.

Когда банк выставляли на продажу, сумма активов банка на 1 апреля 2021 года составляла 60 млрд сумов (за год показатель снизился вдвое), обязательств — 18 млрд сумов. Объём кредитного портфеля достигал 68 млрд сумов, из них 37 млрд сумов (55,5%) были проблемные (NPL). Первый квартал «Узагроэкспортбанк» завершил чистыми убытками в размере 41,5 млрд сумов.

За месяц до продажи сумма активов банка на 1 января 2022 года составляла 69 млрд сумов (за год показатель снизился на 36,6%), обязательств — 3 млрд сумов. Объём кредитного портфеля снизился до 30 млрд сумов, из них 17 млрд сумов (55,5%) — проблемные.

На 1 октября кредитный портфель банка уменьшился уже до 8 млрд сумов с NPL на 7 млрд сумов (91,9%). Таким образом, государство могло списать проблемные кредиты банка перед его продажей за счёт создания резервов и уменьшения капитала (стоимости) банка. В частности, если 1 октября 2021 года объём активов составлял 70 млрд сумов, а обязательства — 4 млрд сумов, то на сегодняшний день эти показатели снизились до 49 млрд и 2 млрд соответственно.