Узбекистан и Таджикистан договорились о создании новых контрольно-пропускных пунктов международного значения, сообщило ИА «Ховар».

Вопросы укрепления таможенного сотрудничества между странами обсудили в Ташкенте первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Узбекистана Ильхом Мухторов и посол Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббор Рахмонзода.

Стороны договорились обновить работу пункта пропуска «Бекабад» на узбекской-таджикской границе между Ташкентской областью Узбекистана и Согдийской областью Таджикистана. Отмечалось, что там должна увеличиться пропускная способность приёма трафика.

Кроме того, собеседники обсудили предложения по усилению эффективной деятельности таможенных служб в перевозке товаров и продукции.

На встрече также поднимался вопрос ускорения процедуры таможенного досмотра и недопущения блокирования транспортных средств в пунктах пропуска на границе.

Напомним, автомобильный пункт пропуска «Бекабад» / «Хаштьяк» возобновил работу после долгого перерыва в 2018 году в числе ещё восьми КПП.