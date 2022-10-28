Генпрокуратура изучила исполнение законодательства в сфере охраны культурного наследия в Кашкадарьинской области, где расположено 1468 исторических объектов, и выявила ряд нарушений, сообщила пресс-служба организации.

В частности, на 18 культурных объектах были зафиксированы незаконные постройки и произвольный ремонт (тогда как на объектах материального культурного наследия должна проводиться реставрация специалистами).

Так, ремонту подверглись внутренние стены мечети Гумбаз XII века в Яккабагском, а к стене мечети Катлас XIV века в Касбинском районе была пристроена новая стена, в результате чего исторический объект получил повреждения.

Кроме того, на 382 объектах культурного наследия (26%) не были установлены охранные знаки. В частности, охранных знаков нет вокруг медресе Ёдгор Валламин XII—XIV веков в Яккабагском районе и вокруг памятника Катта Сардоба XIV века в Касбийском районе.

Установлено, что 35 исторических объектов области находятся в аварийном состоянии и нуждаются в защите и реставрации, 10 объектов незаконно эксплуатируются, на 5 объектах незаконно размещены рекламные баннеры.

Кроме того, на 58 объектах, посещаемых туристами, выявлены факты нарушения пожарной безопасности и санитарных требований.

Генпрокуратура заявила, что приняла «соответствующие меры воздействия», ответственные должностные лица получили предписания по устранению выявленных недостатков.

Изучение нарушений продолжается.