Nest One предлагает бизнес-пакет, который разработан специально для владельцев бизнеса или тех, у кого есть источник постоянного дохода.

Большинство покупателей недвижимости в Nest One приходится на предпринимателей, а у них есть свои пожелания:

как умелые переговорщики они просят предоставить максимальную скидку;

они рассчитывают расплатиться не сразу, а с условием небольшой рассрочки, объясняя это тем, что почти все их денежные средства находятся в обороте.

Учитывая неоднократные обращения, и после многочисленных звонков напрямую учредителям Nest One, было принято решение предоставить уникальный пакет со следующими условиями:

максимальная скидка в размере 25%;

возможность оплаты в течении 25 недель (шесть месяцев);

первоначальный взнос будет составлять всего лишь 25%.

До завершения проекта Nest One остались считанные месяцы. Поэтому те, кто мысленно уже жил или работал в первом небоскребе Узбекистана, но пока еще не успел приобрести, отныне смогут осуществить свою заветную мечту.

Бизнес-пакет будет действителен до конца ноября, а получить дополнительную информацию можно в офисе продаж Nest One.

Офис продаж Nest One: Шайхантахурский район, ул. Олмазор, 1а/1.

Ориентир: офис «ЛУКОЙЛа».



Колл-центр: (+998) 71−200−22−88.

Сайт: nestone.uz

Facebook: fb.com/nestone.uz

Instagram: @nestone.uz

Youtube: Nest One

Tik-Tok: @nest_one

На правах рекламы.