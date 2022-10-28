Nest One предлагает бизнес-пакет, который разработан специально для владельцев бизнеса или тех, у кого есть источник постоянного дохода.
Большинство покупателей недвижимости в Nest One приходится на предпринимателей, а у них есть свои пожелания:
- как умелые переговорщики они просят предоставить максимальную скидку;
- они рассчитывают расплатиться не сразу, а с условием небольшой рассрочки, объясняя это тем, что почти все их денежные средства находятся в обороте.
Учитывая неоднократные обращения, и после многочисленных звонков напрямую учредителям Nest One, было принято решение предоставить уникальный пакет со следующими условиями:
- максимальная скидка в размере 25%;
- возможность оплаты в течении 25 недель (шесть месяцев);
- первоначальный взнос будет составлять всего лишь 25%.
До завершения проекта Nest One остались считанные месяцы. Поэтому те, кто мысленно уже жил или работал в первом небоскребе Узбекистана, но пока еще не успел приобрести, отныне смогут осуществить свою заветную мечту.
Бизнес-пакет будет действителен до конца ноября, а получить дополнительную информацию можно в офисе продаж Nest One.
Офис продаж Nest One: Шайхантахурский район, ул. Олмазор, 1а/1.
Ориентир: офис «ЛУКОЙЛа».
Колл-центр: (+998) 71−200−22−88.
Сайт: nestone.uz
Facebook: fb.com/nestone.uz
Instagram: @nestone.uz
Youtube: Nest One
Tik-Tok: @nest_one
На правах рекламы.