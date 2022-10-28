В Самарканде 27 октября прошло 54-е пленарное заседание совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, сообщила пресс-служба Сената. В нем участвовали парламентские делегации стран содружества и представители партнерских международных организаций.

Парламентарии рассмотрели большой блок модельных законов по выборам, референдумам и наблюдению за ними. Помимо этого, рассмотрен ряд модельных документов в сфере безопасности, науки и образования, интеллектуальной деятельности и других областях. Правовые нормы, содержащиеся в модельных законах, депутаты и сенаторы государств содружества смогут в дальнейшем использовать в национальных законодательствах своих стран.

Модельное законотворчество — главное направление деятельности ассамблеи, отмечается в сообщении. «Благодаря взаимодействию парламентариев стран содружества на площадке МПА СНГ удается обеспечить гармонизацию правовых систем стран-участниц и выработать согласованные подходы к решению вопросов в самых разных областях жизнедеятельности на пространстве СНГ», — говорится в сообщении.





Глава Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева сказала, что в течение последних 30 лет МПА СНГ служит действенной площадкой для совместного обсуждения актуальных вопросов, связанных с укреплением сотрудничества между странами содружества. «Ассамблея вносит достойный вклад в развитие демократических процессов, парламентаризма и институтов гражданского общества на пространстве СНГ. Растет ее роль в обеспечении дружбы и сплоченности между нашими странами».

Глава Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко отметила, что в год 30-летия ассамблеи впервые за все время ее существования полноценное пленарное заседание и совет МПА СНГ прошли вне штаб-квартиры в Санкт-Петербурге.





Кроме того, Валентина Матвиенко передала первому заместителю главы Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садыку Сафаеву почетный знак «За заслуги в области парламентаризма», а председателя Сената Танзилу Нарбаеву наградила российским орденом «Дружбы». «Вы являетесь давним, искренним другом России и эта высокая награда служит достойной оценкой вашего неустанного добросовестного труда, признанием вашего личного вклада в укрепление российско-узбекистанского сотрудничества», — цитирует главу российского Совфеда Sputnik.

Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев проинформировал о председательстве Казахстана в СНГ в 2022 году. Он отметил, что за 30 лет МПА СНГ зарекомендовала себя как эффективный институт многостороннего сотрудничества, стала важной площадкой для обсуждения вопросов образования, социальной политики и прав человека, культуры, туризма и других направлений сотрудничества.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова представила рекомендации по перспективным направлениям модельного законотворчества в сфере науки и образования. По ее словам, документ включает конкретные предложения по актуализации действующих модельных актов и разработке новых законов. «В связи с развитием межгосударственных отношений и национальных законодательств, разработкой и внедрением новых технологий модельное регулирование научно-образовательной сферы требует постоянного совершенствования», — сказала она.





Участники совета поддержали инициативу образовать экспертный совет по экологии и природопользованию при МПА СНГ и утвердили положение о нем.

С докладом по этому вопросу выступил член Комитета Совета федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов.

О проекте перспективного плана модельного законотворчества в СНГ на 2023−2025 годы и плане работы Межпарламентской Ассамблеи на следующий год рассказал генеральный секретарь совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

В ходе заседания Валентина Матвиенко была единогласно переизбрана председателем совета МПА СНГ. «Наши коллеги отметили огромную роль ассамблеи во главе с Валентиной Матвиенко. Действительно, Ассамблея стала устойчивой, авторитетной площадкой для нашей совместной работы. Мы все знаем Валентину Ивановну как эффективного политика с сильными лидерскими качествами», — сказала Танзила Нарбаева, ее цитирует пресс-служба Совета Федерации.

В обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета МПА СНГ приняли участие председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддин Исмоилов, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова, председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедова.